В администрации Центрального района на общественное обсуждение выставили проект детального планирования территории в границах ул. Орловская — пр. Победителей — ул. Тимирязева — ул. Саперов. Обсуждение проекта будет проходить с 6 по 31 января.

По проекту здесь предполагается построить:

— комплекс «Гостиный двор» с сопутствующими функциями (4−5 этажи + мансарда);

— строительство административно-торгового комплекса (4−5 эт.);

— строительство административно-торгового комплекса (4−5 эт);

— строительство подземного торгово-выставочного комплекса (1−2 эт.).





Также, согласно генплану, предусматриваются мероприятия по изменению габаритов проезжей части и красных линий улиц на пр. Победителей; ул. Орловская; ул. Тимирязева; ул. Саперов и ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2 в границах данного детального плана.

Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района с 6 по 21 января. Презентация материалов проекта состоится 13 января 2017 года в 18:00 в актовом зале администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной и электронной до 31 января можно направлять в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. stroi@minsk.gov.by).