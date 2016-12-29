﻿ В границах Орловской-Саперов хотят построить "Гостиный двор" и торговые центры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В границах Орловской-Саперов хотят построить "Гостиный двор" и торговые центры

30.12.2016 09:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В администрации Центрального района на общественное обсуждение выставили проект детального планирования территории в границах ул. Орловская — пр. Победителей — ул. Тимирязева — ул. Саперов. Обсуждение проекта будет проходить с 6 по 31 января.

По проекту здесь предполагается построить:

— комплекс «Гостиный двор» с сопутствующими функциями (4−5 этажи + мансарда);

— строительство административно-торгового комплекса (4−5 эт.);

— строительство административно-торгового комплекса (4−5 эт);

— строительство подземного торгово-выставочного комплекса (1−2 эт.).


Также, согласно генплану, предусматриваются мероприятия по изменению габаритов проезжей части и красных линий улиц на пр. Победителей; ул. Орловская; ул. Тимирязева; ул. Саперов и ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2 в границах данного детального плана.

Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района с 6 по 21 января. Презентация материалов проекта состоится 13 января 2017 года в 18:00 в актовом зале администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной и электронной до 31 января можно направлять в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. stroi@minsk.gov.by).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В администрации Центрального района проект застройки выставили на общественное обсуждение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Дед Мороз оказался мультимиллионером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика