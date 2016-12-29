﻿ Белорусский Дед Мороз оказался мультимиллионером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский Дед Мороз оказался мультимиллионером

30.12.2016 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Состояние белорусского Деда Мороза, по приблизительным оценкам, может составлять 3 миллиона долларов. Накануне праздников в Альфа-Банке (Беларусь) провели новогоднее исследование кредитоспособности известного сказочного персонажа.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Основные доходы Деду Мороза обеспечивает его поместье в Беловежской пуще, которую ежегодно посещает около 150 тысяч человек. Вход на территорию резиденции платный, равно как и экскурсия по комплексу. «Если рассматривать поместье как успешный туристический бизнес, то даже при самом осторожном мультипликаторе речь идет о рыночной стоимости около 2,5−3 миллиона долларов. Приблизительно на такую сумму сможет рассчитывать Дед Мороз, если решит продать актив и избавить себя от новогодних хлопот», — отмечает директор департамента массового бизнеса Альфа-Банка (Беларусь) Александр Бобко.

При оценке состояния Деда Мороза учтена стоимость его недвижимости. Поместье занимает около полутора десятка гектаров в национальном парке и различные постройки, в том числе хату Деда Мороза, терем Снегурочки, волшебную мельницу и скарбницу. Рыночная стоимость земельного участка и строений находится в прямой зависимости от туристического потенциала. Сказочный персонаж — не только магнит для туристов, но и основная ценность, обеспечивающая рост стоимости недвижимых активов.

Если Дед Мороз вдруг захочет взять кредит, то в Альфа-Банке ему готовы выделить 2 миллиона долларов. «Дед Мороз — надежный кредитополучатель: с большим опытом работы на рынке и хорошей репутацией. Он по-прежнему навевает теплые воспоминания у взрослой аудитории и, конечно, продолжает радовать детей. Так что лимит доверия к нему почти безграничный. И не страшно, что за него может поручиться только Снегурочка, а бизнес у него сезонный — в конце концов, он может стукнуть о пол волшебным посохом и погасить любой кредит», — улыбается представитель банка.

В сравнении с другими сказочными персонажами белорусский Дед Мороз ведет достаточно скромный образ жизни. Так, резиденция Санта-Клауса в Лапландии включает мастерскую, музей, рестораны, оленью ферму и даже парк развлечений.

В Альфа-Банке подчеркивают, что предложенная оценка состояния сказочного персонажа во многом условна. «Гораздо важнее, что для детей Дед Мороз бесценен, потому что воплощает веру в чудеса. В Новый год самое время задуматься о чем-то более важном», — считает Александр Бобко.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные доходы Деду Мороза обеспечивает его поместье в Беловежской пуще, которую ежегодно посещает около 150 тысяч человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Трактор вместо новогодней звезды". На МТЗ зажгли "автоелку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика