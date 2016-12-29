Необычную предновогоднюю акцию провели у центральной проходной завода МТЗ. Заводчане, которые приехали на первую смену, выстроили свои автомобили в виде гигантской елки. Машин оказалось ровно сто, а в качестве главного украшения выступил новый трактор «BELARUS-1523».

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— Изначально хотели построить елку из тракторов, но у нас столько трактористов нет, чтобы управлять техникой. Это автомобиль может управлять может каждый у кого есть права, — отметили на заводе.