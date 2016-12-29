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"Трактор вместо новогодней звезды". На МТЗ зажгли "автоелку"

30.12.2016 09:24 — Разное | Tut.by  
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Необычную предновогоднюю акцию провели у центральной проходной завода МТЗ. Заводчане, которые приехали на первую смену, выстроили свои автомобили в виде гигантской елки. Машин оказалось ровно сто, а в качестве главного украшения выступил новый трактор «BELARUS-1523».

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— Изначально хотели построить елку из тракторов, но у нас столько трактористов нет, чтобы управлять техникой. Это автомобиль может управлять может каждый у кого есть права, — отметили на заводе.

 
 
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У завода МТЗ автомобилисты построили гигантскую елку. "Звездой" выступил трактор "BELARUS-1523". Кроме него в новогоднем построении участвовали ровно 100 автомобилей.

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