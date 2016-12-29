|
"Трактор вместо новогодней звезды". На МТЗ зажгли "автоелку"
Необычную предновогоднюю акцию провели у центральной проходной завода МТЗ. Заводчане, которые приехали на первую смену, выстроили свои автомобили в виде гигантской елки. Машин оказалось ровно сто, а в качестве главного украшения выступил новый трактор «BELARUS-1523».
— Изначально хотели построить елку из тракторов, но у нас столько трактористов нет, чтобы управлять техникой. Это автомобиль может управлять может каждый у кого есть права, — отметили на заводе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У завода МТЗ автомобилисты построили гигантскую елку. "Звездой" выступил трактор "BELARUS-1523". Кроме него в новогоднем построении участвовали ровно 100 автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии