На протяжении 2016 г. (а также всех предыдущих лет существования LADY) мы искали героев, которые заслуживают того, чтобы о них знали не только родные и друзья. Сегодня мы хотим вспомнить о тех, кто вдохновлял нас своей мудростью, мужеством и оптимизмом в этом году. О тех, кому нужна помощь, поддержка, а иногда - просто неравнодушие. О тех, с кем хочется разговаривать и дружить, потому что такие знакомства - лучший тренажер для сердца, чтобы оно оставалось исправным, живым, способным чувствовать и делать хорошее.

Если в преддверии Нового года вы чувствуете потребность написать добрые пожелания хорошим людям, совершить маленькое чудо в их жизни - помочь тем, чем можете, или просто прочитать истории, которые придадут сил и веры, - этот материал для вас.





Под Минском есть монастырь. При монастыре — подворье. А на этом подворье живёт необычная женщина и те, кого она ежедневно спасает своей простой, тихой, будничной святостью. Имя этой женщины — сестра Иоанна.

Сейчас на подворье живут двести “братьев” - бывших заключенных и пациентов психоневрологического диспансера, бомжей, людей, страдавших в прошлом алкогольной и наркотической зависимостью.

Здесь им дают кров и приют, Иоанна говорит: “Если хоть один из них раскается, смягчится сердцем, обретёт веру — пусть малую — значит, это место и моя жизнь не напрасны”.

Помогает Иоанна не только людям, но и животным. На подворье - около сотни бездомных животных. Все - жертвы человеческого равнодушия, легкомыслия и жестокости. Некоторые из них были подброшены монахине слабенькими, больными, умирающими, других нашли со страшными ножевыми ранениями и гематомами, третьих - буквально достали из могилы, ямы, в которую их закапывали живьем.

Всех этих животных монахиня Иоанна лечит, кормит, отдает им тепло и любовь, расплачиваясь своим сердцем, которое так часто болит. Подворье - не приют! Но поток животных не прекращается, несмотря на то, что волонтеры делают всё возможное для того, чтобы найти для них дом.

Питомцам Иоанны постоянно нужна помощь (корма и лекарства), и лучшее новогоднее поздравление для нее - ваше участие в их судьбе, понимание того, что она не одна в своём деле.

Если вы хотите принять участие в судьбе Иоанны и ее подопечных, позвоните по этому номеру: 8 029 397 66 70 - Ольга





Маргарита никогда не ходила «по-взаправдашнему». У неё СМА (спинальная мышечная атрофия) второй степени — так говорят врачи. Это болезнь, которая постепенно убивает все мышцы человека. Пока что она является неизлечимой. В большинстве европейских стран люди с таким диагнозом доживают до 50-60 лет, в Беларуси - уходят в подростковом возрасте или около 30.

Марго 22 года, и она, конечно, знает всё о своей болезни. А ты не знаешь. Не знаешь, как с ней говорить, чтобы не задеть случайным неосторожным словом, не обидеть.

Но все опасения и «заготовки» вопросов уходят на второй план, когда говоришь с Марго. Потому что встреча с человеком, у которого есть душа, талант, интеллект, самоирония и даже безупречный музыкальный вкус — это редкий подарок, который хочется «разворачивать» долго, радуясь всё новым открытиям.

Марго не жалеет себя, не злится на других, любит саму жизнь как факт и многое в ней: музыку, живопись, хорошие книги, лабрадоров… Марго отучилась на золотую медаль, окончила музыкальную школу - обучаться музыке решила сама, в 15 лет, вопреки тому, что плохо работали пальцы, а потом поступила на специальность «визуальный дизайн и медиа» в ЕГУ - хочет сама зарабатывать, помогать маме и тем, кто, как она считает, нуждается в помощи больше, чем она.

Марго верит в Бога и в то, что все в Его силах. Во многом поэтому она не загадывает надолго вперед…

Но ее ближайшая, главная мечта, которую она благодаря вашей помощи непременно успеет исполнить: выставка собственных картин. Ведь Маргарита по-настоящему талантливый художник!

Поздравить Марго и её смелую, любящую маму вы можете, написав на почту: tereza.shnip@gmail.com.

Сделать для Маргариты подарок, поддержав её мечту, можно пройдя на сайт Maesens .

А также перечислив средства:

Благотворительный счёт № 000010 открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение № 402 филиала 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Сухаревская, 62. УНП 100 633 430; МФО 603. Шнип Тереза Витольдовна

— Перед нашей встречей у меня было два часа официальной тишины, — рассказала Анна Герина в начале нашего интервью. — Так и сказала детям, собаке: «Сейчас мама будет спать, надо, чтоб её никто не трогал. Потому что приедет журналист и нельзя быть невменяемой, нужно говорить что-то… Перед интервью, честно скажу, проскакивала мысль отказаться, потому что это очень тяжело дается — складно говорить, когда плохо, когда недосып. Но потом подумала: это эгоизм, у меня за спиной триста человек, которым плохо, и к ним никто не придет, не спросит, как у них дела… Я должна о них рассказать.

Триста человек — это, иначе, 73 семьи, которых породнили общая беда , беспомощность и «Геном» — объединение, которое создала Анна. «Геном» помогает тем, кому отказали в помощи — детям с редкими генетическими нервно-мышечными болезнями. Яна, дочь Анны Гериной, — одна из них. У неё спинально-мышечная амиотрофия 2 типа (далее — СМА). Тот же диагноз у Марго, о которой мы рассказали выше.

Анна говорит о заболеваниях подопечных «Генома» четко, уверенно, в профессиональных терминах и статистических цифрах. И делает это так легко, как будто она ведущая телешоу о популярной медицине. Она сбивается, только когда разговор неизбежно сворачивает к Яне, вновь и вновь упираясь в тупик липкого страха.

— Кажется, сотню раз об этом рассказывала, и всё равно не могу с собой справиться. Понимаете, здесь слишком много личного. Слишком много слёз. Нужен человек, который будет стоять между мной и обществом — говорить о проблемах «геномовских» детей, не уходя в них с головой, как под воду. Но пока такого человека нет, поэтому говорить буду я.

Анна устала говорить, но не устала бороться. День за днем она делает всё, чтобы дети, от которых фактически отказались все, включая белорусских врачей, получали помощь, а их родители - моральную, информационную и, по возможности, материальную поддержку.

Вы можете поздравить Анну с наступающим Новым годом, сказать ей, что она не одна, и предложить волонтерскую помощь, написав по адресу gerina@tut.by.

Помочь «Геному» вы можете в один клик по этой ссылке , помочь адресно Яне Гериной вы можете здесь .





Анна Бахур, художница и мама, не похожая ни на кого, живет в маленьком белорусском городке. Как и во многих других маленьких белорусских городках, жизнь здесь вертится вокруг железнодорожной станции, памятника Ленину и «нового магазина, который недавно открыли в центре».

Анна контрастирует со своим городом: она живёт на другой скорости, в ней есть хороший такой юношеский задор и «рыжая» яркость.

У Ани — врождённая аномалия развития конечностей. Аня выросла в интернате, откуда сбежала, чтобы найти родителей и узнать, что она им, конечно, не нужна, и лучше бы не приходила.

Три месяца после этого Аня колесила по Беларуси, смотрела на людей, думала и решила: будет жить и любить жизнь, как бы она ни складывалась. И возьмет судьбу в свои руки, пусть не такие, как у других, но не менее сильные.

Аня стала художницей - талантливой, яркой, даже в Данию приглашали. Вышла замуж. Родила ребёнка, и, главное, отстояла право его воспитывать, несмотря на то, что малыша хотели отнять. На финансовую ситуацию в семье Аня не жалуется, несмотря на то, что живут они на мизерные пособия. Но рисовать хочет. И когда её сынок Костя пойдет в садик, готова брать заказы на картины. Кроме того, скоро в продажу поступят кружки с Аниными рисунками.

Мы спрашиваем у Ани: “А хоть какой доход от продажи картин у вас есть?”. Она отвечает:

— Да нет. Все просят только, чтоб подарила… Я и дарю. Мне не жалко, только вот такой случай был — до сих пор чуть-чуть обидно. Человек попросил картину в подарок — и выкинул. Пошла мусор выбрасывать и нашла на помойке… Сердце кольнуло: достала её, отряхнула и забрала себе. А потом хорошему человеку отдала — теперь в добрых руках моя картина. (Улыбается.)

Я дура, наверное, каких поискать. Всегда «забесплатно» работаю. Но не могу иначе.

Если вы хотите поздравить Аню с праздником, пожелать ей счастья в Новом году и, быть может, поддержать её своим заказом, напишите по адресу: hanna.bakhur@gmail.com .





Ирина Козырина, хозяйка четырех животных, двое из которых живут на двух лапках, основательница первой белорусской программы помощи животным-инвалидам , встречается с худшими проявлениями человеческой сути не только на мониторе и телеэкране, но и в реальной жизни. И каждый раз пытается исправить страшные последствия этих проявлений — злобы, жестокости, равнодушия — делом, а не словом.

Живое подтверждение этому — её пушистая «команда». Собаки Рони и Крисмас, коты Муфаса и Майбах — судьба каждого из них тянет на полнометражный фильм.

— С ними я бы пошла в разведку, — делится Ирина. — Они честнее, искреннее, чем люди, — от них не ждёшь удара в спину. Не думаю, что я полностью разочаровалась в человечестве — я не мизантроп. Не могу даже поддержать призывы расправиться с хабаровскими живодерками так же, как они поступили с животными. А иначе чем же мы тогда будем от них отличаться?

Но вот только тысячи раз процитированная фраза «чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки» с каждым годом становится мне всё ближе.

Собачку Рони Ирина нашла девять лет назад в мусоропроводе. Его просто выбросили туда, как пакет с помоями. Сломано у ребёнка было всё: четыре лапы, рёбра, хвост, даже уши. Его собирали по частям полтора года - и собрали.

Крисмаса нашли в Лошице, у частного дома. На нём не было живого места: сильнейшая черепно-мозговая травма, лапы перебиты, шерсть содрана до суставов, на тельце — незаживающие укусы крыс. Крисмаса Ира спасла от усыпления, даже когда ветеринары единодушно от него отказались.

Кот Муфаса приземлился Ире прямо на плечо - новорожденным котенком его выбросили из окна. Ну а Майбаха, второго кота, предали хозяева - из-за травмы, которую он получил по вине их беспечности, у котика отнялись ноги, и от него отказались.

На личном опыте узнав: таких животных можно спасти и они любят жизнь как никто, Ирина создала программу помощи животным-инвалидам.

Сейчас под патронатом программы находится десяток животных - и им остается надеяться только на вашу помощь. Несмотря на то, что сегодня программу курируют другие люди, лучшим новогодним поздравлением для Ирины будет поддержка её детища.

Если вы хотите адресно помочь кому-то из белорусских животных-инвалидов, напишите по адресу:





«Мама может, мама может все что угодно», — поет Маруся и начинает плакать. Несколько недель назад ей исполнилось семь. Это был второй день рождения, который девочка встретила без папы. Как и Соня, Илья, Ваня и Лиза, которой всего год и несколько месяцев. Для которой папа — это даже не воспоминания, а человек на фотографии, смотрящий со стены кухни.

Год назад жизнь семьи Пискун перевернулась. Планы о большом счастливом доме, в котором будет жить пятеро счастливых детей и собака, рухнули. Заболел раком и «ушел» спустя несколько лет отчаянной борьбы за жизнь папа. Спустя год мама Алеся лишь начинает учиться управлять хаосом, в который за время болезни превратилась жизнь семьи. К счастью, у нее медленно и верно получается. «И даже не смей думать, что ты можешь не выдержать», — бодрит себя словами Хемингуэя мама пятерых детей.

— Я живу тем, что давным-давно святые завещали нам вместе с Библией. Многое в ней рассказано, только бери, читай себе в помощь и принимай. Ваня, муж, тоже понимал, что все земное поверхностно. За время болезни очень укрепился в вере, часто слушал профессоров-богословов. Профессор в Израиле, который наблюдал его, радовался, что муж выглядит так хорошо, что он такой жизнерадостный, оптимистичный, да еще и дети рождаются.

На самом деле они ему очень помогли. Практически все родственники, которые узнали о болезни мужа, уговаривали меня пойти на аборт. Но тогда, в начале болезни, Маруся вдохнула в Ваню жизнь. И поэтому мы не боялись планировать Соню, Лизу. Я, наверное, даже держалась за это, за то, что Бог нас с детьми не оставит. Но он не оставляет нас и сейчас.

После того, когда Вани не стало, я перестала ставить перед собой большие цели. Все маленькими шажками. Идешь, идешь. Проснулся, помолился, умылся, разбудил детей.

Честно говоря, дети переживают уход папы очень болезненно. Они часто сочиняют и рассказывают сказки про иголки, про боль. Переживают ее, проигрывая. Да, мы ходим к психологу, но смотреть на их переживания сложно и больно. Если старшие дети все понимают, то маленькие… Мы стоим, одеваемся после занятий, а Маруся говорит: «Я хочу, чтобы папа завязал мне шнурочки».

Если вы хотите поздравить Алесю и её деток с предстоящим праздником, а может, вручить им подарки, напишите по адресу: myrtille@mail.ru

Ангелина Уэльская (настоящие имя и фамилия), известная также под псевдонимом Ангел Уэльса - первая и пока единственная белорусская модель с отличающимися возможностями (именно так она предпочитает заменять сухое и казённое “синдром ДЦП”).

Каждый день Ангелина делает шаг навстречу своей мечте - и в прямом, и в переносном смысле. Главное, пожалуй, то, что её бесстрашие на этом пути заряжает остальных - учит тех, кто не похож на большинство, не бояться своей уникальности, а само большинство - быть терпимым, человечным, замечать красоту и ценить её.

Ангелина рассказывает:

“Своё отношение к красоте, совершенству и миру в целом я пересмотрела, только пройдя разного рода человеческие и профессиональные испытания. Сегодня я знаю, что красота не есть “красивость”, а несовершенство – это признак настоящей жизни. Мои движения обыватели назовут неуклюжими. Но если эта неуклюжесть по-своему мила, то она становится специфической гранью красоты, грацией иных движений. Благодаря новому пониманию действительности я научилась испытывать к своему телу гармоничные чувства, что помогает мне проживать с радостью каждый день Сделать карьеру модели с отличающимися возможностями в Беларуси - это очень-очень-очень трудно! Но тем, кто придёт за мной, уже будет легче.

Но есть ещё кое-что, самое трудное для меня сегодня… Это ожидание. Мне приходится учиться ждать. Потому что от момента возникновения интересной модной идеи до ее реализации проходит очень много времени, к сожалению. Но я верю, что у меня всё получится!”

Поддержать Ангелину и пожелать ей исполнения самой заветной мечты - участия в показе Виктории Сикрет - можно по адресу: angelwales30@gmail.com





Саше Гуще было всего одиннадцать месяцев, когда из-за неисправной проводки загорелся дом, в котором жила ее семья. Саша спала дома, ее мама, Наталья Григорьевна, во дворе стирала белье… Не передать того страха, горя, боли, которые испытала мать в ту минуту, когда поняла, что её ребенок — в горящем доме. Как не передать пережитого после. Больше всего пострадали голова Саши, на которую фактически упала горящая балка, а также руки — Саша вытащила их из-под пеленки и закрыла глаза, чем спасла свое зрение.

Ожоги 4 степени, 8 операций по спасению жизни, 2 трепанации черепа. Саше прочили жизнь домашнего питомца, а ее маме предлагали отказаться от ребенка. Вопреки всем прогнозам, девочка уже в три года читала, а когда ей исполнилось пять, была организована первая выставка ее рисунков.

В общении — простая, во взаимоотношениях — требовательная, в творчестве — амбициозная. Она приручила тот огонь, который однажды оставил след на ее внешности, потому что в Сашиных руках, как говорится, все горит: прекрасно рисует, фотографирует, шьет, лепит, готовит. А ещё Александра Гуща — харизматичная личность. Она любит радикально преображать свою внешность, рассуждать о феминизме и вдребезги разбивать шаблоны.

Саша рассказывает:

“Когда начался мой курс пластических операций, я верила, что к его концу буду «нормальной», что мне сделают полноценное лицо, натуральные волосы, реалистичные протезы, и я перестану быть «не такой». Только потом, став постарше, я начала понимать, что мои врачи вовсе не стремятся сделать меня нормальной или красивой. Им надо было, чтобы мое лицо «работало» так, как надо: глаза и рот открывались и закрывались, нос дышал и т.д. Оглядываясь назад, я понимаю: в этом и было мое настоящее взросление — в принятии того факта, что я останусь «не такой» на всю жизнь. И я продолжаю работать над этим до сих пор…”

Сегодня у Саши нет комплексов, но есть интересная работа, прекрасный круг общения и масса интересов - фотография, грим, косплей.

У неё нет времени на “загоны и депрессуху”, скуку и лень, бездействие и апатию. Она называет себя экстравертом и открыта для интересных идей.

“Замутить” совместный творческий проект и просто поздравить Сашу с Новым годом можно тут, в ее сообществе .





Огромными карими глазами Кира наблюдает за тренировкой девочек-гимнасток, периодически восхищенно всплескивает ручками, оборачиваясь на маму. Если бы она могла выразить свои чувства одним словом, то сказала бы: “Невероятно!”. Но она удивляется, как и положено пятилетней девочке - куда более искренне и эмоционально.

Мама осторожно подталкивает её к остальным. Кира несколько раз вопросительно оборачивается, мол: “Точно, мам?”. Точно-точно. После чего она весело выбегает в центр зала, опираясь на ходунки.

Без них пока никак. За свои пять лет Кира перенесла двадцать переломов. Пока мы работали над этим текстом, случился двадцать первый - перед самым Новым годом Кира сломала руку.

Диагноз Киры Ломейко звучит так: несовершенный остеогенез. Переводя на человеческий: кости Киры настолько хрупкие, что могут сломаться от незначительной нагрузки. Именно поэтому таких деток называют хрустальными.

А парадокс в том, что относиться к Кире, как к хрустальной вазе, ограждая её от любых движений, нельзя. Без зарядки малышка со временем не сможет двигаться. А без общения со сверстниками - чувствовать себя полноценной и счастливой. Ну а сейчас она ощущает себя именно так: глаза светятся от радости, а ручки двигаются удивительно плавно и красиво, в такт музыке. Под руководством тренера Кира повторяет за девочками из группы упражнения, и только в эти моменты смотрит не на маму, а в зеркало - с интересом и долей скромной такой гордости.

Мама Киры, Виктория, рассказывает:

- Болезнь Киры показала, сколько вокруг добрых людей, которые помогают нам, поддерживают. За всё это время Кирюшу никто не обидел, не посмотрел косо… Может, дело ещё и в том, что она очень светлый ребенок. От неё столько добра идет, что хочется сразу отдать в два раза больше в ответ. Мелкая, а такая зажигалка!Конечно, иногда у неё силы заканчиваются, она же просто ребенок, хоть и очень мудрый. Психологическая травма у неё на почве всех этих переломов, боится не так протянуть руку или ножку неправильно поставить. Ей очень тяжело после очередной травмы восстанавливаться - и физически, и психологически. Сейчас мы собираем деньги для операции на ножках - их нужно выпрямить. Если не сделать этого, Кира не сможет ходить правильно и будет постоянно ломать бёдра - на них приходится основная нагрузка. Но Кирюша боец! Я верю, что мы справимся.

Если вы хотите поздравить смелых девочек семьи Ломейко с Новым годом, пишите по адресу: vik503tm@gmail.com

Находите своих героев - тех, кто вдохновляет именно вас, ведь интересные люди проходят мимо нас на улице едва ли не каждый день, и делайте то, что важно для вас и, быть может, кого-то ещё:)

С наступающим!