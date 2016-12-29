



Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.

Обновленный санкционный список опубликован на сайте Минфина США. В него попали Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (до 2010 года - Главное разведывательное управление Генштаба), Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный Технологический Центр», ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), пишет РБК.

Как физические лица в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности последних не указаны, однако перечислены несколько их псевдонимов.

Президент США Барак Обама заявил, что новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», сообщает Reuters. Ранее он обещал, что расследование хакерских атак во время избирательной кампании в США, в которых Белый дом официально обвинил Россию, будет закончено до смены президента.

В это же время правительственный источник рассказал агентству Reuters, что США закрывают две российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике». Из страны, по словам собеседника агентства, будут высланы 35 российских сотрудников диппредставительств, у них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что администрация Обамы намерена ввести санкции против России за «вмешательство в выборы» уже в четверг, 29 декабря.

Позже эту информацию подтвердил Госдеп.

В среду, 28 декабря, телеканал CNN сообщил, что администрация Обамы намерена ввести санкции против России за «вмешательство в выборы» уже на следующий день. По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом «на российскую операцию по хакерским атакам».

Кроме того, собеседники телеканала уточнили, что власти США планируют ввести некоторые «секретные» меры.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Россия даст «ответ» в случае введения новых санкций.

Как отметила Захарова, «это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России».

По словам пресс-секретаря МИДа, администрация действующего президента США Барака Обамы намерена под конец своего срока успеть «сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила».