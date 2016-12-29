Для того, чтобы сделать новогоднюю елочку из макулатуры, необходим минимум "ингредиентов", передает Sputnik Грузия . Дизайнеру для этого потребовались лишь клей, бумага и немного краски.

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