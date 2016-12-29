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Украшения своими руками: как сделать новогоднюю елочку из макулатуры

30.12.2016 10:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для того, чтобы сделать новогоднюю елочку из макулатуры, необходим минимум "ингредиентов", передает Sputnik Грузия. Дизайнеру для этого потребовались лишь клей, бумага и немного краски.

Смотрите пошаговую инструкцию о том, как сделать праздничное украшение.

 
 
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Грузинский дизайнер Лали Магарадзе показала, как своими руками можно сделать новогодние украшения из макулатуры. Смотрите на видео, как делается праздничный...

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