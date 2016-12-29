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Украшения своими руками: как сделать новогоднюю елочку из макулатуры
30.12.2016 10:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Для того, чтобы сделать новогоднюю елочку из макулатуры, необходим минимум "ингредиентов", передает
Смотрите пошаговую инструкцию о том, как сделать праздничное украшение.
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Грузинский дизайнер Лали Магарадзе показала, как своими руками можно сделать новогодние украшения из макулатуры. Смотрите на видео, как делается праздничный...
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