«Эта машина служебная, используется для доставки запчастей для грузовых автомобилей, — рассказывает владелец VW Caddy 2010 года выпуска. — Машина — отличная и для бизнеса, и для семьи. Задач, с которыми она не справилась, еще не было».



VW Caddy 2010 года выпуска

Представляем вашему вниманию отзыв владельца VW Caddy 2010 года выпуска с 2,0-литровым дизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль в основном эксплуатируется по дорогам Беларуси, лишь иногда выезжает в Польшу, проехал за шесть лет более 300 тысяч километров. Покупался и обслуживается у официального дилера Volkswagen в Беларуси.





— Я сел за руль этой машины два года назад, пробег тогда был 186 тысяч километров, — вспоминает владелец. — Состояние на тот момент было отличным — родная краска и ни одной серьезной поломки. До этого я ездил на Caravelle, а личный автомобиль у меня Touran. Поэтому с двухлитровыми моторами я был знаком давно. За время эксплуатации я понял, что Caddy гораздо практичнее и экономнее вышеперечисленных моделей и отлично подойдет не только для бизнеса, но и для семьи. В общем, себе бы я такой автомобиль взял!









Слышал наговоры на качество металла и краски у Volkswagen, но считаю их необоснованными. Просто за кузовом нужно следить. Например, у этого Caddy больные места следующие — арки, места возле дверных ручек и в районе соединения лобового стекла с крышей. Там было много сколов, пришлось перекрашивать авто. Красили почти полностью, потому что на этом авто нужно еще не один год работать. Тут уж не до экономии, главное, чтобы качественно все сделали. В остальном кузов нареканий не вызывает, насколько мне известно он оцинкован.









Клиренс довольно высокий — паркуюсь вплотную к бордюрам, на порогах установлены оригинальные брызговики, защищающие их от пескоструя. Недавно потребовалась замена задней дверной ручки — это проблема многих машин с таким типом кузова. Туда во время движения попадает соль и песок, затем это все окисляется и выходит из строя. Ремонт недорогой, делали на официальном сервисе. Кстати, машина обслуживается только там, пусть это дороже, чем на других СТО, но это одновременно является и гарантией безотказности автомобиля.





Еще лобовое стекло за шесть лет раза три меняли, но не потому, что оно часто разбивается, а из-за сколов могут возникнуть проблемы на границе. Хотя лобовое стекло установлено под бóльшим углом, нежели в обычных легковых авто, поэтому и сколам подвержено чаще.









Салон очень простой, но просторный. Сзади места много, сиденья могут складываться и сдвигаться к передним. При такой трансформации длина багажника увеличивается до двух метров. Например, мазовские рессоры помещаются без проблем. Задняя подвеска как у грузовиков — рессорная. Для машины для бизнеса это скорее плюс. Кстати, максимальный вес, который мне приходилось перевозить в этом Caddy — 500 кг!









По работе салонного оборудования и приборов нареканий у меня нет. Комплектация, правда, одна из самых простых — есть только кондиционер. Но для работы большего и е надо. Когда-то я ездил на Caddy прошлого поколения, там была проблема с обогревом задних пассажиров — салон большой, а печка одна. В этой машине еще никто не жаловался, возможно, патрубки и воздуховоды перенесли. Однажды сломался подрулевой переключатель света, пробег был уже больше 250 тысяч. Ремонтировали тоже на официальном сервисе. Вот и все поломки за шесть лет и 300 тысяч километров пробега!





Двигатель и коробка передач в этой машине, наверное, самые надежные в линейке современных моторов. Проблем с запуском зимой нет безо всяких подогревателей, но тут главное иметь хороший аккумулятор и пару раз прогреть свечи накаливания перед запуском. Но учитывайте, что машина проехала немало и компрессия наверняка снизилась за это время. Расход топлива до 10 литров в смешанном цикле, опять со временем он стал увеличиваться. Зато я не знаю проблем с форсунками и прочими «прелестями» дизельных машин — качественно топливо с заправки и своевременное обслуживание на автосервисе, вот мой секрет надежности Caddy.





Коробка здесь так называемая «городская». То есть на пятой передаче на скорости 100 километров в час тахометр уже больше 3.000 оборотов в минуту показывает. Есть пятиступенчатые коробки, которые при такой же скорости больше двух тысяч оборотов мотор не раскручивают. С ними, конечно, расход будет ниже.





Обслуживается машина, как я уже говорил, только на СТО официального дилера марки через каждые 15 тысяч километров. Меняется в этой машине все, что необходимо по требованиям ТО. Я даже не слежу, что заменили — доверяю. Знаю точно, что меняли диски тормозные, колодки несколько раз, еще рычаги. Свечи и фильтры не называю — расходники. Вот и все вроде. Судя по сервисной книге, и до меня этот Caddy не был частым гостем на сервисе.





Подводя итог, скажу, что мне этот Caddy нравится и я так нему привык, что готов поменять свой Touran на «каблучок». Как оказалось, он практичнее минивена. А чтобы не ломался обслуживайте качественно и своевременно

Мнение специалиста

— Volkswagen Caddy — это универсальная модель, которая пользуется большим спросом у организаций и частных лиц, — комментирует Сергей Кравцов, технический консультант отдела сервиса Volkswagen . — По классификации относится к легковым автомобилям, а по факту представляет собой маленький грузовик с огромными возможностями для перевозки и пассажиров, и груза. Сегодня предлагается клиентам в грузовом и пассажирском вариантах с количеством мест от 2 до 7 и объемом грузового отсека до 4,3 м³.

Несмотря на то, что с момента выхода рассматриваемого сегодня автомобиля, в конструкцию Caddy уже дважды вносились изменения, подвеска осталась неизменной. Передняя представляет собой McPherson, задняя — однолистовую рессору, которая обеспечивает отличную грузоподъемность до 815 кг.

Относительно других особенностей Volkswagen Caddy 2010 года выпуска стоит отметить гидравлический усилитель рулевого управления, который устанавливался на автомобили в то время, но с 2012 года был заменен на усилитель с электроприводом. Это позволило упростить конструкцию и снизить затраты на техническое обслуживание. Кроме этого, благодаря ассистенту рулевого управления с изменением прилагаемого усилия в зависимости от скорости движения, автомобиль получил лучшую управляемость. На более новых версиях также была произведена замена насос-форсунок на систему впрыска common rail, что благоприятно сказалось на экономичности и экологичности двигателей.

Как мы видим, Caddy конструктивно очень простой, но, как и любой автомобиль, нуждается в регулярном обслуживании. Согласно заводскому регламенту, на Volkswagen Caddy необходимо каждые 15 000 км проходить сервис по замене масла, а каждые 30 000 км — инспекционный сервис с заменой всех фильтров. К другим обязательным процедурам также относится замена тормозной жидкости. Первый раз это происходит через 3 года после совершения покупки, в дальнейшем — каждые 2.

Все необходимые процедуры сегодня можно пройти на официальном сервисе Volkswagen, где до конца года действует скидка на запчасти и все виды работ в зависимости от возраста автомобиля: 2−5 лет — 10%, 5−8 — 15%, для авто старше 8 лет — 20%.

Среди других предложений, которые порадуют владельцев Volkswagen Caddy, можно отметить выгоду до -45% на комплекс «замена масла + масляный фильтр» (акция действует для физических лиц с автомобилями старше 3х лет). Стоимость этой услуги для модели Caddy начинается от 81 руб. 20 коп. Также продолжает свое действие акция по замене тормозных дисков и передних колодок. Весь комплекс работ обойдется владельцу от 272 руб. 24 коп.

Если в вашем дизельном Volkswagen Caddy установлен дополнительный отопитель, рекомендуем проверить его работоспособность перед наступлением холодов. До конца декабря это можно сделать на официальном сервисе с выгодой 30%, т.е. за 55 рублей. При выявлении неисправности дополнительного отопителя, вы также получите скидку 30% на оригинальные запасные части и работы при проведении ремонта.

Кроме технического состояния автомобиля стоит также уделять внимание состоянию кузова, на котором в процессе естественной эксплуатации могут появляться царапины и сколы. Главное — вовремя заметить повреждение и обработать его. Это можно сделать самостоятельно с помощью набора для закрашивания, который можно приобрести у официального дилера (для рассматриваемого Caddy стоимость составит 37 руб. 68 коп) или обратиться к специалистам. А чтобы лакокрасочное покрытие сохранилось как можно дольше в идеальном состоянии, советуем незамедлительно удалять все загрязнения и мыть автомобиль с нанесением воска (желательно использовать бесконтактную мойку).

Приведем пример стоимости услуг и запчастей (для частных лиц) для Volkswagen Caddy 2010 года выпуска:

Запчасти Стоимость, руб. * Воздушный фильтр от 65,64 Топливный фильтр от 85,56 Стойка стабилизатора от 37,23 Втулка заднего стабилизатора от 9,69 Отбойник задней подвески от 75,17 Сайлентблок передних рычагов от 13,67 Шаровая опора передняя от 36,72 Услуги Стоимость (включая работы и запчасти), руб. Масляный сервис от 81,20 Дезинфекция кондиционера с заменой салонного фильтра от 77,85 Проверка доп. отопителя 55,00 Комплекс по замене тормозных дисков и передних тормозных колодок от 272,24 Замена задних амортизаторов от 144,03 Замена передних тормозных колодок от 115,86 Замена задних тормозных колодок от 98,86 Замена сайлентблоков передних рычагов от 78,94 Замена стойки стабилизатора от 50,00

* - ознакомиться со всеми ценами вы сможете в отделе фирменного сервиса Volkswagen

Цена вопроса





«Каблучки» занимают свою нишу и пользуются популярностью у белорусов ввиду своей практичности и невысокой стоимости. Так, VW Caddy 2011 года выпуска у нас в каталоге можно найти за $ 8900. Для сравнения, Touran такого же года выпуска будет стоит на несколько тысяч долларов дороже — от $ 12 950. Среди конкурентов можно обратить внимание на «французов»: Citroen Berlingo 2010 года выпуска — от $ 5500, а Peugeot Partner 2010 года выпуска — от $ 8000. Если нужен автомобиль дешевле — ищите Renault Dokker . За автомобиль 2014 года выпуска у нас в каталоге просят всего $ 7800.

Партнер проекта Volkswagen Belarus — это дилерская сеть из 8 автоцентров по всей Беларуси. Модельный ряд Volkswagen представлен самыми популярными моделями легковых и коммерческих автомобилей, которые являются воплощением надежности и настоящего немецкого качества.