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Российское посольство ответило на американские санкции твитом с утенком
В четверг
«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в твите.
Запись сопровождает картинка с утенком и английским словом lame — «хромой». «Хромой уткой» в американской политической системе называют президента, который вскоре покинет свой пост.
Обычно официальные ведомства общаются в соцсетях в более формальной манере. Издание
Твитом с утенком поделились более 14 тысяч раз. Некоторые пользователи предположили, что аккаунт посольства взломали подростки. Кое-кто намекнул, что ведомству нужно нанять дизайнера.
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Обычно официальные ведомства общаются в соцсетях в более формальной манере.
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