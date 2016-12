В четверг стало известно , что США ввели новые санкции против России и высылают 35 дипломатов из страны. Посольство России в Великобритании опубликовало в своем Twitter-аккаунте картинку с хромой уткой в ответ на эту новость.

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в твите.

Запись сопровождает картинка с утенком и английским словом lame — «хромой». «Хромой уткой» в американской политической системе называют президента, который вскоре покинет свой пост.