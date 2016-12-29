В четверг стало известно , что США ввели новые санкции против России и высылают 35 дипломатов из страны. Посольство России в Великобритании опубликовало в своем Twitter-аккаунте картинку с хромой уткой в ответ на эту новость.

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в твите.

Запись сопровождает картинка с утенком и английским словом lame — «хромой». «Хромой уткой» в американской политической системе называют президента, который вскоре покинет свой пост.

President Obama expels 35 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 декабря 2016 г.

Обычно официальные ведомства общаются в соцсетях в более формальной манере. Издание Business Insider охарактеризовало картинку как «троллинг».

Твитом с утенком поделились более 14 тысяч раз. Некоторые пользователи предположили, что аккаунт посольства взломали подростки. Кое-кто намекнул, что ведомству нужно нанять дизайнера.

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