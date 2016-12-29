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Российское посольство ответило на американские санкции твитом с утенком

30.12.2016 09:58 — Разное | Tut.by  
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В четверг стало известно, что США ввели новые санкции против России и высылают 35 дипломатов из страны. Посольство России в Великобритании опубликовало в своем Twitter-аккаунте картинку с хромой уткой в ответ на эту новость.

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в твите.

Запись сопровождает картинка с утенком и английским словом lame — «хромой». «Хромой уткой» в американской политической системе называют президента, который вскоре покинет свой пост.

Обычно официальные ведомства общаются в соцсетях в более формальной манере. Издание Business Insider охарактеризовало картинку как «троллинг».

Твитом с утенком поделились более 14 тысяч раз. Некоторые пользователи предположили, что аккаунт посольства взломали подростки. Кое-кто намекнул, что ведомству нужно нанять дизайнера.

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Теги: Новости
 
 
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Обычно официальные ведомства общаются в соцсетях в более формальной манере.

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