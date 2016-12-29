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"Новый бардак приводить не собираюсь". Почему в БАТЭ не будет капитана молодежной сборной

30.12.2016 09:53 — Разное | Tut.by  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил, что капитан молодежной сборной и полузащитник гродненского «Немана» Павел Савицкий не перейдет в стан борисовчан.


Павел Савицкий (№ 9). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Савицкого в нашей команде не будет. Тогда я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак приводить я не собираюсь. Это сказал Игорь Николаевич Ковалевич, что мы интересуемся Савицким. Мы им интересовались и писали запрос в Гродно по этому поводу. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды, и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная — это святое. И когда туда приезжаешь, то нужно приезжать играть в футбол, — сказал Анатолий Капский.

Ранее главный тренер «Немана» и молодежной сборной Беларуси Игорь Ковалевич говорил, что Павел Савицкий этой зимой может покинуть Гродно.

— Думаю, чтобы дальше Паше расти, то ему нужно сменить клубную прописку. И двигаться дальше. Есть разные предложения. Насколько я знаю, то его хочет видеть в своих рядах БАТЭ. Есть предложения из российских и польских команд. Разговоры про Савицкого и рестораны? Там не столько этих пьянок было, сколько разговоров. Сейчас я не вижу проблем у Паши с дисциплиной. Их абсолютно нет, — отмечал Ковалевич в эфире программы «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5».

Сам Павел Савицкий сказал о том, что ситуация с его будущим клубом прояснится после Нового года.

 
Теги: Гродно
 
 
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Анатолий Капский заявил, что капитан молодежной сборной и полузащитник гродненского "Немана" Павел Савицкий не перейдет в стан борисовчан.

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