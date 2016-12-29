На фоне очередного скандала в российско-американских отношениях в связи с беспрецедентной высылкой из США 35 российских дипломатов , Минск и Вашингтон наоборот пытаются прийти к согласию, которое, как говорил самый известный народный дипломат монтер Мечников, "есть продукт при полном непротивлении сторон".



© AP/ Andrew Harnik За 3 недели до ухода: Обама ввел санкции и высылает дипломатов РФ

28 декабря 2016 года белорусско-американским отношениям исполнилось 25 лет , по причине чего дипломатические ведомства двух стран распространили весьма дружелюбные и позитивные сообщения в духе "нас объединяет намного больше, чем разъединяет".

Как часто бывает в дипломатии, такая формулировка одновременно является и правильной, и нет, все зависит от того, как посчитать и кто будет заниматься подсчетом. Например, двухсторонний товарооборот белорусы и американцы, видимо, считают на разных калькуляторах, поэтому белорусский ГТК называет цифру в 470 миллионов долларов за 10 десять месяцев текущего года, а "вашингтонский обком" дает всего 246 миллионов.

Что нас интересует в экономике?

Кстати, показатели торговли с США, вероятно, еще уменьшатся процентов на 10, так как по результатам 2015 года статистическая служба посольства нашей страны называла цифру в 596,3 миллиона долларов, из них всего 122,7 миллиона составлял белорусский экспорт. Конечно, для отношений с мировым экономическим лидером это совсем несерьезно и представляет собой абсолютный мизер не только в структуре торговли США, но даже Беларуси. Таким образом, в сфере экономики наша страна не является объектом серьезного интереса для американцев, а что касается официального Минска, то Беларусь пока располагает достаточно ограниченной номенклатурой предложений для рынка США.



© Sputnik Иван Руднев Посольство: США с 1991 поддерживали Беларусь на пути к демократии

Хотя, безусловно, нынешние показатели могут быть несколько улучшены: достаточно вспомнить 2007 год, когда двухсторонний товарооборот достигал "рекорда" в 740 миллионов долларов. Дальнейшее падение было связано с введением американских экономических санкций против концерна "Белнефтехим" и ряда других отечественных предприятий. Однако сейчас эти препоны в основном сняты, кроме того, точками роста в будущем могут стать экспорт калийных удобрений, металлопродукции, а в сфере услуг — IT-сектор. Также белорусскую сторону интересует ряд инвестиционных проектов, в первую очередь возможность строительства на территории нашей страны завода кампании "Culligan International" — мирового лидера в сфере водоочистительных технологий, а также завода по производству автомобилей кампании "General Motors".

Тем не менее, даже при задействовании всей совокупности возможностей и позитивной конъюнктуре в ближайшей перспективе торгово-экономические связи Беларуси и США не будут иметь определяющего значения. Исходя из чего, представляется, что Минск интересуют несколько иные аспекты сотрудничества с американцами в сфере экономики. А именно основной задачей является получение содействия США вступлению Беларуси в ВТО, что существенно расширит возможности доступа к кредитам по линии международных финансовых организаций, в которых, США, как известно, также играют первую скрипку.

Что интересует американцев в политике?

Безусловно, достижение этой цели абсолютно невозможно без определенного уровня взаимного доверия и здесь как раз таки непонятно: чего в белорусско-американских отношениях больше, тех факторов, которые объединяют или которые разделяют? Напомним, что в марте 2008 года белорусские дипломатические представительства в Соединенных Штатах и американское в Беларуси остались без своих руководителей в ранге послов, а штат их был сокращен до минимума. Эта грустная история продолжается и по сей день, хотя в процессе "нормализации отношений" состав американского посольства все же был расширен с пяти до девяти человек.



© Sputnik/ Роман Шантар Мнение американиста об укреплении отношений Беларуси и США

Этот факт однозначно засчитывается в пользу "того, что нас разделяет", где следующим белорусским камнем в американский огород летит знаменитый "Акт о демократии в Беларуси", принятый Конгрессом в 2004 году и пролонгированный президентом Обамой еще на год в июне 2016-го. Напомним, что на основании данного документа в отношении большинства действующих и бывших высших белорусских чиновников действуют персональные санкции.

Белорусская сторона открыто увязывает вопрос восстановления полноценного дипломатического присутствия с отменной "Акта о демократии", однако реалистичность такого развития событий весьма сложно оценить, так как конечное решение принимает не Госдеп или президент США, а Конгресс.

Теперь поговорим о том, что "нас объединяет". Ну, во-первых, Беларусь с 2004 года, невзирая на все проблемы в политических отношениях, оказывала содействие в вопросах снабжения контингента войск США в Афганистане. Беларусь не только предоставляла американцам свое воздушное пространство и аэродромы, но также осуществляла железнодорожный транзит грузов. Кроме того, с момента начала украинского конфликта в Минск зачастили представители Государственного Департамента США, американского оборонного ведомства, эмиссары различных фондов и неправительственных организаций. Публично представители США декларируют заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в области безопасности, борьбы с торговлей людьми, наркотрафиком, однако кулуарно зачастую продвигается т.н. концепция "нейтралитета" Беларуси. То есть, выражается готовность посодействовать официальному Минску в случае появления намерения "дистанцироваться" от Москвы.

В этой связи, вряд ли правы те аналитики, которые утверждают, что США будто бы готовы "включить" Беларусь на правах союзника в свою стратегию "сдерживания России". Скорее, речь идет о провокации белорусско-российских противоречий и создании для РФ очередных проблем с учетом военно-стратегического значения т.н. "белорусского балкона". Это прекрасно понимают белорусские власти, поэтому говорят нормализации отношений с США "да", однако строго придерживаются своих обязательств в рамках союза с РФ, что показывает как белорусско-российское военное сотрудничество, так и голосование нашей страны в ООН.

Однако в целом будущее белорусско-американских отношений во-многом зависит от позиции администрации нового президента США Дональда Трампа, победу которого, будучи одним из немногих подобных оптимистов, еще в сентябре предсказал Александр Лукашенко. Если Трамп выполнит установки своей внешнеполитической доктрины по "невмешательству" и нормализации контактов с Россией, то, думается, что Беларусь это вполне устроит. Но на Трампа надейся, а сам не плошай, поэтому линия белорусской дипломатии на улучшение отношений с США однозначно будет продолжена.