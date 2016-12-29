Андрей Жуков. Фото: Прессбол

Во время судебных прений по делу экс-директора департамента судейства Белорусской федерации футбола Андрея Жукова прокурор попросил приговорить обвиняемого к пяти годам в колонии усиленного режима с конфискацией имущества

Жуков полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 912 рублей.

Напомним, Андрей Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.

В ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. ч.1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

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