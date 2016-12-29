После доставки на БелАЭС специалисты осмотрели все элементы нового корпуса и не обнаружили никаких повреждений.

В осмотре участвовали представители генерального конструктора, специалисты завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика.

Защитный кожух, который во время пути коснулся опоры контактной сети, для осмотра был снят, никаких повреждений обнаружено не было.

Входной контроль корпуса реактора будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.

Корпус БелАЭС был доставлен в Островец 29 декабря.