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Корпус реактора Бел АЭС прошел экспертизу

30.12.2016 10:35 — Разное | БДГ  
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После доставки на БелАЭС специалисты осмотрели все элементы нового корпуса и не обнаружили никаких повреждений.

В осмотре участвовали представители генерального конструктора, специалисты завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика.

Защитный кожух, который во время пути коснулся опоры контактной сети, для осмотра был снят, никаких повреждений обнаружено не было.

Входной контроль корпуса реактора будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.

Корпус БелАЭС был доставлен в Островец 29 декабря.

Доставка не обошлась без внешатных ситуаций: «в ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети».

 
 
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После доставки на БелАЭС специалисты осмотрели все элементы нового корпуса и не обнаружили никаких повреждений.

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