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Корпус реактора Бел АЭС прошел экспертизу
После доставки на БелАЭС специалисты осмотрели все элементы нового корпуса и не обнаружили никаких повреждений.
В осмотре участвовали представители генерального конструктора, специалисты завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика.
Защитный кожух, который во время пути коснулся опоры контактной сети, для осмотра был снят, никаких повреждений обнаружено не было.
Входной контроль корпуса реактора будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.
Корпус БелАЭС
Доставка
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После доставки на БелАЭС специалисты осмотрели все элементы нового корпуса и не обнаружили никаких повреждений.
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