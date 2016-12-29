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Милиция усилит меры безопасности в поездах на новогодние праздники

30.12.2016 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Милиция усилит меры безопасности в поездах на новогодние праздники

Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности.

Как сообщила пресс-служба МВД, в текущем году в составах, следующих по территории республики, зарегистрировано 210 преступных деяний, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным милиции, чаще всего совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства явились личные вещи пассажиров, в 51 – мобильные телефоны, в 34 – деньги.

Также в поездах совершено 14 хулиганств, 3 мошенничества, 2 тяжких телесных повреждения, выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 – контрабанды.

 
 
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Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи...

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