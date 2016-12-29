Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала третью подряд победу на престижном международном турнире Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимом в Калгари (Канада).

В третьем поединке белорусские юноши уверенно взяли верх над «Реджиной Пэт Канадиенс», лидером Главной юниорской лиги провинции Саскачеван — 5:0 (0:0, 0:0, 5:0). Примечательно, что все шайбы были заброшены в третьем периоде, причем две из них — в пустые ворота.

Шайбы: 1:0 — Павел Ажгирей (Владислав Михальчук, Илья Соловьев, 41.39, в большинстве), 2:0 — Владислав Михальчук (Вадим Щечин, Никита Пышкайло, 43.36), 3:0 — Владислав Михальчук (51.19, в меньшинстве), 4:0 — Дмитрий Саврицкий (57.25, в пустые ворота), 5:0 — Александр Ахрамович (Илья Пархоменко, 58.01, в пустые ворота).

Броски: 27−29.

Штраф: 20−8.

Беларусь U17: Грищенко (Толопило); Саврицкий — Соловьев, Павленко — Пышкайло — Михальчук; Денисов — Колячонок, Ажгирей — Филяев — Пархоменко; Ковалев — Щечин, Крылович — Сапего — Межейников; Некрасов — Гончаров — Ахрамович.

Таким образом, победная серия подопечных Владимира Магдеева на турнире продлилась до 3 матчей.

В предыдущих встречах белорусы победили «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3 и «Калгари Баффалос», одного из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

Владимир Магдеев, главный тренер юношеской (U17) сборной Беларуси:

— Итоговый счет никак не отражает характера поединка. Соперник вышел, как говорится, «умирать на льду», так как только победа в игре с нами могла сохранить им шансы на попадание в плей-офф.

Несмотря на агрессивную манеру игры «Реджины», мы сумели выдержать этот натиск. Отмечу надежную игру нашего вратаря, он очень выручил команду в ключевые моменты матча. Два периода шла равная и упорная борьба, а в третьем мы полностью переиграли соперника. Игра, что называется, шла до гола, и очень важную шайбу забросил Павел Ажгирей. А дубль Владислава Михальчука фактически снял все вопросы.

Канадцы пытались спасти игру и дважды снимали вратаря, но мы сумели забросить еще две шайбы в пустые ворота. Хочется еще раз отметить характер команды, высокий уровень самоотдачи и огромное желание побеждать, — приводит слова наставника команды пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Турнирное положение в группе 1:

1. Беларусь U17 — 3 игры / 6 очков

2. Calgary Buffaloes — 4/4

3. Vancouver NE Chiefs — 3/4

4. Regina Pat Canadiens — 3/2

5. Arizona Bobcats — 3/0.

В турнире 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попадают в четвертьфинал соревнований.

30 декабря сборная Беларуси проведет заключительный матч группового этапа против «Аризоны Бобкэтс». Начало поединка в 21.45 по белорусскому времени.