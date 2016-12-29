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В Рогачевском районе Mercedes столкнулся с МТЗ: пассажир трактора выпал из кабины и погиб
В Рогачевском районе микроавтобус столкнулся с трактором. Погиб один человек. Смертельная авария произошла 29 декабря, около 08.00, недалеко от деревни Довск.
Как сообщили в МВД, водитель Mercedes совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ.
В результате ДТП 48-летний пассажир трактора выпал из кабины и погиб, 57-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 29 декабря, около 08.00, недалеко от деревни Довск.
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