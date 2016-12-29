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Серена Уильямс в стихах сообщила о своей помолвке
Серена Уильямс сообщила о помолвке с одним из основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном.
Теннисистка
Стихотворение опубликовано на Reddit в разделе
Серена Уильямс и Алексис Оганян начали встречаться в 2015 году. Они старались не афишировать свои отношения.
Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории спорта. За свою карьеру она завоевала 22 титула на турнирах «Большого шлема».
Алексис Оганян основал Reddit в 2005 году вместе со Стивом Хаффманом, нынешним руководителем компании. Reddit — социальный новостной сайт, созданный Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном, в котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете. Аудитория сайта достигает 230 миллионов человек.
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Теннисистка написала стихотворение, в котором рассказывается, как она случайно познакомилась с Оганяном в Риме.
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