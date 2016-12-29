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Необычное поздравление с Новым годом. В Гродно составили огромную снежинку из автомобилей

30.12.2016 11:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе в нескольких российских городах начался массовый автомобильный флешмоб — из своих машин автовладельцы строят огромные геоглифы. Тематика фигур посвящена Новому году. Участники гродненской группы АвтоГродно решили подхватить новогодний флешмоб и смогли за сутки организовать для построения гигантской снежинки почти сотню автомобилистов города.


За основу взяли снежинку, которая висела в одном из гродненских кафе, где шло обсуждения будущей фигуры. Тут же снежинка была прорисована в пропорциях автомобилей и организаторы приступили к реализации.

В четверг к 18:00 на площадку возле «Лазурного» стали приезжать первые авто. Уже спустя час фигура из 72 машин была завершена. Поучаствовать во флешмобе желающих было больше, но остальным пришлось оставить свои автомобили на ближайших улицах и наблюдать за происходящим в качестве пешеходов.











— Основой снежинки стали автомобильные буксировочные троса, которыми мы обозначили лучи фигуры. По такому рисунку выставлять автомобили получалось ровно и быстро, — рассказал один из организаторов флешмоба Вадим Койро. — Водители приезжали вместе с женами и друзьями, собралась очень позитивная компания и мы здорово провели время.

— Надеемся, что флешмоб станет новогодней традицией, только сложность фигур будет расти. В этом году мы смогли организоваться буквально за сутки. Но на будущее у нас есть отличные идеи фигур, которым можно придать движение, — поделились инициаторы флешмоба.

 
Теги: Гродно
 
 
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Участники гродненской группы АвтоГродно решили подхватить новогодний флешмоб и смогли за сутки организовать для построения гигантской снежинки почти сотню...

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