МИНСК, 30 дек — Sputnik. Воздух с Атлантики принесет в Беларусь теплую погоду, сообщили в Гидромете.

"Средняя температура ожидается на 5-7°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять теплая, влажная неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения", — сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, 31 декабря в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки —мокрый снег, дождь, температура ночью —5, +1°С, днем —1, +5°С.

В Минске в последний день уходящего года облачно. Без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 1 —3 градусов мороза, днем 0 — плюс 2, сказал он.

"1 января в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, ожидаются небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман. Будет сколько — гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью от минус 4 — до плюс 3, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла", — сообщил Рябов.

В Минске в первый день нового года ожидаются небольшие осадки с преобладанием дождя, туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 1 — плюс 1, днем до 2 градусов тепла, уточнил синоптик.

2 января ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине страны, небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Утром и днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, температура ночью минус 6 — плюс 1, днем минус 3 — плюс 2, градуса, проинформировал собеседник агентства.

В столице возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, температура ночью 1 — 3 градуса мороза, днем до 1 градуса тепла, сказал Рябов.

Он также предупредил, что в новогодние праздники будет ветреная погода, которая неблагоприятна для запуска фейерверков.