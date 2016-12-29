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Рябов: 2017 год начнется с теплой и сырой погоды
30.12.2016 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Воздух с Атлантики принесет в Беларусь теплую погоду, сообщили в Гидромете.
"Средняя температура ожидается на 5-7°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять теплая, влажная неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения", — сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, 31 декабря в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки —мокрый снег, дождь, температура ночью —5, +1°С, днем —1, +5°С.
В Минске в последний день уходящего года облачно. Без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 1 —3 градусов мороза, днем 0 — плюс 2, сказал он.
"1 января в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, ожидаются небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман. Будет сколько — гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью от минус 4 — до плюс 3, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла", — сообщил Рябов.
В Минске в первый день нового года ожидаются небольшие осадки с преобладанием дождя, туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 1 — плюс 1, днем до 2 градусов тепла, уточнил синоптик.
2 января ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине страны, небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Утром и днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, температура ночью минус 6 — плюс 1, днем минус 3 — плюс 2, градуса, проинформировал собеседник агентства.
В столице возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, температура ночью 1 — 3 градуса мороза, днем до 1 градуса тепла, сказал Рябов.
Он также предупредил, что в новогодние праздники будет ветреная погода, которая неблагоприятна для запуска фейерверков.
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В новогоднюю ночь в Минске будет 1 – 3 градуса мороза, осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололед.
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