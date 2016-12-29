Лыжи в сторону! Для тех, кому надоели привычные зимние забавы, команда TAM.BY сделала подборку необычных развлечений. Квесты, тюбинг, катание в упряжке — мы и сами не ожидали, что есть столько способов не замерзнуть.

Приключенческие квесты от Парка активного отдыха 0.67



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Где: д. Урожайная, Минский р-н, 4 км от МКАД Когда: пн-вс — круглосуточно Сколько: детский и взрослый квесты — 30 бел.руб. (квест с лазертагом), 35 бел.руб. (квест с пейнтболом).

Парк активного отдыха 0.67 приготовил отдельные зимние квесты для детей и взрослых. Малыши могут отправиться на «Поиск потерянных подарков». Местом игры - на выбор - становятся открытая или закрытая площадки.

В программе квеста: стрельба из арбалета, перетягивание каната, подъем на скалодром, батут, дартс, загадки, игра в лазертаг или пейнтбол. Бонусом для открытой площадки будет веревочный городок.

Продолжительность квеста 2 часа. В конце дети находят сундук, в котором спрятаны сокровища-подарки.

Взрослые могут проверить смекалку, ловкость и выносливость в игре «Форт Боярд». Ее участники делятся на две команды и соревнуются на скорость.

Программа квеста состоит из 11 этапов: скалодром, полоса препятствий, подъем на альпинистском снаряжении, игра в пейнтбол или лазертаг — это лишь немногое из того, что предстоит преодолеть игрокам.

Продолжительность квеста 2−3 часа в зависимости от численности команд.

Волноваться за внешний вид не стоит. И детям, и взрослым предоставят необходимое снаряжение и спецодежду на месте. Единственное, о чем просят организаторы, заранее бронировать дату и время участия. Предоплата при этом не требуется.

Для гостей парка предусмотрена система скидок. Ее размер зависит от количества участников. Для детского квеста минимальное число игроков — 4 на открытой и 8 на закрытой площадках. Для взрослых соревнований — 4 человека.

Покатушки на упряжках с милыми хаски в пикник-отель «Экспедиция»



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Где: д. Октябрь, Логойский р-н Когда: пн-вс — круглосуточно Сколько: 190 бел.руб. за час

Общение с собаками уже само по себе поднимает настроение. Пикник-отель «Экспедиция» предлагает не просто познакомиться с четвероногими, но и прокатиться на упряжке с хаски.

Длительность прогулки с сибирскими красавцами — 1 час. Все это время можно кататься одному. Если желающих несколько, то по очереди.

Для развлечения обязателен предзаказ за 3 дня. При этом стоит учитывать, что услугу оказывают, только если на улице лежит снег.

Также в комплексе можно попариться в японской и сибирской бане-бочке, пожарить шашлык. Желающие остаться с ночевкой могут арендовать домик или северные чумы.

Головокружительные спуски на тюбинге в горнолыжном комплексе «Логойск»





Где: г. Логойск, Минский р-н, 45 км от Минска Когда: сб-вс — 10:00−20:00 Сколько: 2 бел.руб.

Тюбинги — это надувные санки-ватрушки. В горнолыжном комплексе «Логойск» оборудована отдельная трасса для катания на них. Протяженность горки — 150 метров, а максимальная высота — 11 метров. Специальное покрытие камеры уменьшает трение, что позволяет при скольжении развивать высокую скорость даже на трассах с небольшим уклоном.

Один спуск обойдется в 2 рубля. Надевать лучше теплую и удобную одежду.

Кстати, на тюбингах в «Логойске» можно кататься и летом. Специальное покрытие трассы позволяет даже в жару скользить с ветерком.

Сменить тюбинг на лыжи или сноуборд — не проблема. Для гостей работает прокат необходимого оборудования. В распоряжении любителей экстремальных спусков 5 освещенных трасс общей протяженностью 5 км. Новички могут тренироваться на отдельном учебном склоне. По пятница и субботам организованы ночные катания. В эти дни трассы работают до 02.00.

Захватывающие виражи на снегоходе в горнолыжном центре «Силичи»



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Где: д. Силичи, Логойский р-н, 40 км от Минска Когда: пн-пт — 12:00—22:00, сб — 09:00—22:00, вс — 09:00−20:00 Сколько: 10 бел.руб.

Желающим прокатиться на снегоходе в горнолыжном центре «Силичи» предлагают преодолеть трассу в 2,5 километра. Весь маршрут — в сопровождении опытного инструктора.

Аренда снегохода, услуги провожатого и непосредственно поездка- все обойдется в 10 рублей.

Для прогулки понадобиться шлем, который выдадут на месте. Надевать советуют теплую, непродуваемую одежду, непромокаемую обувь и желательно наличие шапки-балаклавы.

При желании гости могут покататься на лыжах, сноуборде и санках. Все необходимое оборудование можно взять напрокат. С января по пятницам и субботам с 22:00 до 01:00 будут организованы ночные катания, а также откроется каток.

Веревочный адреналин-парк в загородном клубе «Фестивальный»



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Где: хутор Орловщина, Воложинский р-н, 30 км. от Минска Когда: пн-вс — 10:00−22:00 Сколько: трассы «Лайт» и «Профи» — 20 бел.руб., трасса «Экстрим» — 25 бел.руб.

Веревочный городок принято считать летним развлечением, но в загородном клубе «Фестивальный» можно пройти экстремальную трассу и зимой.

Гостям предлагают три маршрута: «Лайт»: протяженность 170 метров, 23 этапа, высота до 5 метров. «Профи»: протяженность 154 метра, 18 этапа, высота до 7 метров. «Экстрим»: трасса «Лайт» + петля «Экстрим» (87 метров, 9 этапов), высота до 7 метров. Главное требование для прохождения — рост от 160 см.

Кроме прохождения адреналин-парка клуб предлагает широкий набор услуг: проживание в гостинице, коттедже или домике, аренда беседок, банный комплекс, веревочный городок, тир, полоса препятствий и многое другое.

Услуги оказывают во все дни, кроме тех, когда клуб закрыт на спецобслуживание. Эту информацию можно уточнить у администратора.

Радоваться зиме очень просто. Главное, не сидеть дома. Лыжи, коньки, тюбинг или квесты — определиться с развлечением поможет проект TAM.BY.