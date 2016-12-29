Лыжи в сторону! Для тех, кому надоели привычные зимние забавы, команда TAM.BY сделала подборку необычных развлечений. Квесты, тюбинг, катание в упряжке — мы и сами не ожидали, что есть столько способов не замерзнуть.
Сколько: детский и взрослый квесты — 30 бел.руб. (квест с лазертагом), 35 бел.руб. (квест с пейнтболом).
Парк активного отдыха 0.67 приготовил отдельные зимние квесты для детей и взрослых. Малыши могут отправиться на «Поиск потерянных подарков». Местом игры - на выбор - становятся открытая или закрытая площадки.
В программе квеста: стрельба из арбалета, перетягивание каната, подъем на скалодром, батут, дартс, загадки, игра в лазертаг или пейнтбол. Бонусом для открытой площадки будет веревочный городок.
Продолжительность квеста 2 часа. В конце дети находят сундук, в котором спрятаны сокровища-подарки.
Взрослые могут проверить смекалку, ловкость и выносливость в игре «Форт Боярд». Ее участники делятся на две команды и соревнуются на скорость.
Программа квеста состоит из 11 этапов: скалодром, полоса препятствий, подъем на альпинистском снаряжении, игра в пейнтбол или лазертаг — это лишь немногое из того, что предстоит преодолеть игрокам.
Продолжительность квеста 2−3 часа в зависимости от численности команд.
Волноваться за внешний вид не стоит. И детям, и взрослым предоставят необходимое снаряжение и спецодежду на месте. Единственное, о чем просят организаторы, заранее бронировать дату и время участия. Предоплата при этом не требуется.
Для гостей парка предусмотрена система скидок. Ее размер зависит от количества участников. Для детского квеста минимальное число игроков — 4 на открытой и 8 на закрытой площадках. Для взрослых соревнований — 4 человека.
Тюбинги — это надувные санки-ватрушки. В горнолыжном комплексе «Логойск» оборудована отдельная трасса для катания на них. Протяженность горки — 150 метров, а максимальная высота — 11 метров. Специальное покрытие камеры уменьшает трение, что позволяет при скольжении развивать высокую скорость даже на трассах с небольшим уклоном.
Один спуск обойдется в 2 рубля. Надевать лучше теплую и удобную одежду.
Кстати, на тюбингах в «Логойске» можно кататься и летом. Специальное покрытие трассы позволяет даже в жару скользить с ветерком.
Сменить тюбинг на лыжи или сноуборд — не проблема. Для гостей работает прокат необходимого оборудования. В распоряжении любителей экстремальных спусков 5 освещенных трасс общей протяженностью 5 км. Новички могут тренироваться на отдельном учебном склоне. По пятница и субботам организованы ночные катания. В эти дни трассы работают до 02.00.
Желающим прокатиться на снегоходе в горнолыжном центре «Силичи» предлагают преодолеть трассу в 2,5 километра. Весь маршрут — в сопровождении опытного инструктора.
Аренда снегохода, услуги провожатого и непосредственно поездка- все обойдется в 10 рублей.
Для прогулки понадобиться шлем, который выдадут на месте. Надевать советуют теплую, непродуваемую одежду, непромокаемую обувь и желательно наличие шапки-балаклавы.
При желании гости могут покататься на лыжах, сноуборде и санках. Все необходимое оборудование можно взять напрокат. С января по пятницам и субботам с 22:00 до 01:00 будут организованы ночные катания, а также откроется каток.
Веревочный городок принято считать летним развлечением, но в загородном клубе «Фестивальный» можно пройти экстремальную трассу и зимой.
Гостям предлагают три маршрута: «Лайт»: протяженность 170 метров, 23 этапа, высота до 5 метров. «Профи»: протяженность 154 метра, 18 этапа, высота до 7 метров. «Экстрим»: трасса «Лайт» + петля «Экстрим» (87 метров, 9 этапов), высота до 7 метров. Главное требование для прохождения — рост от 160 см.
Кроме прохождения адреналин-парка клуб предлагает широкий набор услуг: проживание в гостинице, коттедже или домике, аренда беседок, банный комплекс, веревочный городок, тир, полоса препятствий и многое другое.
Услуги оказывают во все дни, кроме тех, когда клуб закрыт на спецобслуживание. Эту информацию можно уточнить у администратора.
Радоваться зиме очень просто. Главное, не сидеть дома. Лыжи, коньки, тюбинг или квесты — определиться с развлечением поможет проект TAM.BY.
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