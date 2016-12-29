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Мальчик с редкой болезнью впервые проснулся на Рождество
12-летний Коннор Принс живет в Великобритании и страдает расстройством, которое вынуждает его спать неделями. В этом году он бодрствовал 25 декабря впервые за все время своей болезни, рассказывает издание
У Коннора
Проблему мальчика впервые заметили в возрасте 9 лет: тогда он уснул, и родителям не удавалось разбудить его целую неделю. В следующий раз ребенок заснул в ноябре 2012 года, а проснулся только в январе.
Во время сна Коннор может подняться на несколько минут, чтобы справить нужду и перекусить, но в это время он ведет себя непоследовательно и путано. Когда сон отступает, он живет как обычный ребенок, правда, с безудержным аппетитом.
Ни разу за все время своей болезни Коннор не встречал Рождество из-за глубокого сна. Однако в этом году 25 декабря он проснулся и бодрствовал достаточно долго, чтобы сыграть в шахматы. Родители рассказали, что были «на седьмом небе».
От синдрома Клейне — Левина лечения нет. Родители надеются, что болезнь пройдет сама: известно несколько случаев, когда расстройство спонтанно исчезало после 40 лет.
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Ни разу за все время своей болезни Коннор не встречал Рождество из-за глубокого сна.
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