12-летний Коннор Принс живет в Великобритании и страдает расстройством, которое вынуждает его спать неделями. В этом году он бодрствовал 25 декабря впервые за все время своей болезни, рассказывает издание Metro .



Коннор Принс большую часть времени сейчас проводит во сне. Фото: PA / metro.co.uk

У Коннора синдром Клейне — Левина — неврологическое расстройство, для которого характерны периодические эпизоды чрезмерной сонливости. Во всем мире этот синдром поразил всего 1000 человек.

Проблему мальчика впервые заметили в возрасте 9 лет: тогда он уснул, и родителям не удавалось разбудить его целую неделю. В следующий раз ребенок заснул в ноябре 2012 года, а проснулся только в январе.

Во время сна Коннор может подняться на несколько минут, чтобы справить нужду и перекусить, но в это время он ведет себя непоследовательно и путано. Когда сон отступает, он живет как обычный ребенок, правда, с безудержным аппетитом.

Ни разу за все время своей болезни Коннор не встречал Рождество из-за глубокого сна. Однако в этом году 25 декабря он проснулся и бодрствовал достаточно долго, чтобы сыграть в шахматы. Родители рассказали, что были «на седьмом небе».

От синдрома Клейне — Левина лечения нет. Родители надеются, что болезнь пройдет сама: известно несколько случаев, когда расстройство спонтанно исчезало после 40 лет.