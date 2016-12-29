﻿ В Беларуси утверждена проектная документация БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси утверждена проектная документация БелАЭС

30.12.2016 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси утверждена проектная документация БелАЭС

Постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС.

Постановлением, которое вступает в силу со дня его принятия, утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 млндолларов.

Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход г.Островец" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы, расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.

Постановление об утверждении проектной документации Белорусской АЭС №857 от 30 сентября 2013 года признано утратившим силу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мальчик с редкой болезнью впервые проснулся на Рождество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика