﻿ Песня в память об артистах ансамбля Александрова прозвучала в Сербии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Песня в память об артистах ансамбля Александрова прозвучала в Сербии

30.12.2016 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Болельщики исполнили песню под многотысячные овации трибун.

Песня в память об артистах ансамбля Александрова прозвучала в Сербии
© Sputnik / Роман Шантар.
Сотни слов сочувствия: белорусы скорбят вместе с Россией

Фанаты также вывесили растяжку "пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!".

25 декабря упал в Черное море самолет Ту-154 Министерства обороны России. В лайнере, который направлялся в Сирию из Москвы, летели 92 пассажира, большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербские баскетбольные болельщики спели хором в память о погибших в авиакатастрофе артистах ансамбля имени Александрова перед матчем клуба "Црвена Звезда" с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Карпаратыў у Лунінцы міліцыя разнімала са слезацечным газам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика