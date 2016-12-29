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Песня в память об артистах ансамбля Александрова прозвучала в Сербии
30.12.2016 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Болельщики исполнили песню под многотысячные овации трибун.
© Sputnik / Роман Шантар.
Фанаты также вывесили растяжку "пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!".
25 декабря упал в Черное море самолет Ту-154 Министерства обороны России. В лайнере, который направлялся в Сирию из Москвы, летели 92 пассажира, большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова.
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