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Определился соперник минского "Динамо" в полуфинале Кубка Шпенглера

30.12.2016 12:02 — Разное | Tut.by  
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Сборная Канады станет соперником минского «Динамо» в полуфинале Кубка Шпенглера.


Это стало известно после того, как 29 декабря канадцы уверенно обыграли в четвертьфинале чешский «Маунтфилд» из Градец-Кралове — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

Шайбами в составе «Кленовых листьев» отметились Эндрю Эбберт, Максим Норо, Брэндон Громли, Мэйсон Рэймонд и Франсис Паре. У чешской команды отличился Ярослав Беднарж.

Полуфинальный поединок «зубров» против сборной Канады состоится 30 декабря и начнется в 17.05 по минскому времени. Столичный клуб организует коллективный просмотр матча в фан-доме «Динамо» в здании «Арены-Сити». Специально для болельщиков обеденное меню будет продлено до 18.00.

Напомним, что динамовцы уже встречались с канадцами на предварительном этапе турнира и одержали победу (7:4) в драматичном поединке.

В другом полуфинале сыграют швейцарские клубы «Давос» и «Лугано» (22.15).

«Лугано» стал победителем своей группы на предварительной стадии, «Давос» в четвертьфинале взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» — 3:1.

Финал Кубка Шпенглера намечен на 31 декабря (14.00).

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир. Он проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. Это уже 90-й по счету турнир.

Турнир назван в честь Карла Шпенглера — врача, посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулезом. Он был одним из основателей турнира, который был впервые проведен в 1923 году. Главной идеей турнира было объединение стран, которые были противниками во время Первой мировой войны. Первым обладателем трофея стала команда из Оксфордского университета.

В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляющаяся из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами.

В 2009 году обладателем Кубка Шпенглера стало минское «Динамо» под руководством Александра Андриевского. В финале минчане взяли тогда верх над хозяевами турнира «Давосом» — 3:1. В том турнире из нынешнего состава «зубров» играли форварды Александр Кулаков, Андрей Стась и Евгений Ковыршин. Ворота защищал нынешний наставник голкиперов Андрей Мезин, вошедший тогда в символическую сборную.

В прошлом году обладателями Кубка Шпенглера в составе сборной Канады стали минские динамовцы голкипер Джефф Гласс и форвард Мэтт Эллисон.

 
 
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Сборная Канады станет соперником минского "Динамо" в полуфинале Кубка Шпенглера.

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