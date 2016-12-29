Сообщение об опасной находке на улице Казинца поступило на диспетчерский пульт МЧС накануне вечером. Прибывшие на место спасатели увидели в пластиковом ведре три емкости с ртутью, две из которых были разбиты. Общий вес ртути составлял около 10 кг.

"Сотрудники МЧС поместили ртуть в полимерную емкость для хранения и транспортировки. Загрязнения окружающей среды не произошло. Пострадавших нет", — сообщил Александр Попко в эфире радио Sputnik.

В настоящее время Октябрьское РУВД Минска проводит проверку по факту обнаружения ртути.

"Общеизвестно, что пары ртути очень пагубно влияют на здоровье людей. Кто-то мог бы серьезно отравиться", — добавил собеседник Sputnik.

Отравление парами ртути может привести к тяжелым заболеваниям, слабоумию и смерти.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Александра Попко об обнаружении в Минске 10 кг ртути слушайте на радио Sputnik Беларусь.