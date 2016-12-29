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В Минске прохожий обнаружил на улице ведро с ртутью
30.12.2016 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение об опасной находке на улице Казинца поступило на диспетчерский пульт МЧС накануне вечером. Прибывшие на место спасатели увидели в пластиковом ведре три емкости с ртутью, две из которых были разбиты. Общий вес ртути составлял около 10 кг.
"Сотрудники МЧС поместили ртуть в полимерную емкость для хранения и транспортировки. Загрязнения окружающей среды не произошло. Пострадавших нет", — сообщил Александр Попко в эфире радио Sputnik.
В настоящее время Октябрьское РУВД Минска проводит проверку по факту обнаружения ртути.
"Общеизвестно, что пары ртути очень пагубно влияют на здоровье людей. Кто-то мог бы серьезно отравиться", — добавил собеседник Sputnik.
Отравление парами ртути может привести к тяжелым заболеваниям, слабоумию и смерти.
Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Александра Попко об обнаружении в Минске 10 кг ртути слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности происшествия в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
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