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В Минском районе Citroen насмерть сбил парня и вылетел в кювет

30.12.2016 12:23 — Разное | Tut.by  
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Citroen сбил парня и вылетел в кювет в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Смертельное ДТП случилось 29 декабря около 19.00 на 12-м километре трассы Минск — Дзержинск вблизи агрогородка Щомыслица. Водитель на машине Citroen Xsara Picasso ехал в направлении Дзержинска, когда сбил находившегося на дороге 20-летнего пешехода. Парня отбросило на полосу встречного движения. От полученных травм он скончался на месте. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

Пешеход не обозначил себя световозварщающими элементами, но участок трассы был освещен. По данному факту Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, видеозаписями по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить по телефону 8 (017) 204-42-44 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельное ДТП случилось 29 декабря около 19.00 на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск вблизи агрогородка Щомыслица.

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