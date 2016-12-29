Citroen сбил парня и вылетел в кювет в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Смертельное ДТП случилось 29 декабря около 19.00 на 12-м километре трассы Минск — Дзержинск вблизи агрогородка Щомыслица. Водитель на машине Citroen Xsara Picasso ехал в направлении Дзержинска, когда сбил находившегося на дороге 20-летнего пешехода. Парня отбросило на полосу встречного движения. От полученных травм он скончался на месте. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

Пешеход не обозначил себя световозварщающими элементами, но участок трассы был освещен. По данному факту Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, видеозаписями по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить по телефону 8 (017) 204-42-44 либо 102.