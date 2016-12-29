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ГАИ Минска в новогоднюю ночь закроет движение на пр. Победителей
30.12.2016 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Минска во время проведения праздничных мероприятий частично ограничит автомобильное движение в центре столицы, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Мингорисполкома.
По информации ГАИ, движение будет полностью закрыто для транспорта по проспекту Победителей – от пересечения с проспектом Независимости улицы Ленина (станция метро "Октябрьская") до проспекта Машерова.
При этом общественный транспорт по проспекту Независимости будет ходить.
Основные новогодние гуляния в Минске пройдут на площадках возле Дворца спорта и "Чижовка-Арены. На острове "Мужества и Скорби" с 01:30 до 01:45 состоится новогодний фейерверк.
В ГАИ напомнили, что метро в Минске будет ходить до 04:30, а наземный транспорт – до 05:00.
Столичная Госавтоинспекция призвала водителей водителям заранее планировать свой маршрут движения в новогоднюю ночь и быть предельно внимательными и взаимовежливыми.
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Столичная Госавтоинспекция призвала водителей водителям заранее планировать свой маршрут движения в новогоднюю ночь и быть предельно внимательными и...
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