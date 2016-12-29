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ГАИ Минска в новогоднюю ночь закроет движение на пр. Победителей

30.12.2016 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Минска во время проведения праздничных мероприятий частично ограничит автомобильное движение в центре столицы, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Мингорисполкома.

ГАИ Минска в новогоднюю ночь закроет движение на пр. Победителей
© Pexels.com
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По информации ГАИ, движение будет полностью закрыто для транспорта по проспекту Победителей – от пересечения с проспектом Независимости улицы Ленина (станция метро "Октябрьская") до проспекта Машерова.

При этом общественный транспорт по проспекту Независимости будет ходить.

Основные новогодние гуляния в Минске пройдут на площадках возле Дворца спорта и "Чижовка-Арены. На острове "Мужества и Скорби" с 01:30 до 01:45 состоится новогодний фейерверк. 

В ГАИ напомнили, что метро в Минске будет ходить до 04:30, а наземный транспорт – до 05:00.

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей водителям заранее планировать свой маршрут движения в новогоднюю ночь и быть предельно внимательными и взаимовежливыми. 

 
Теги: Минск
 
 
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