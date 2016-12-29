|
Все любят сюрпризы: как звери распаковывают подарки
30.12.2016 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, как шимпанзе рад подарку и во что превратил праздничную упаковку царь зверей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые зоопарки основательно готовятся к новогодним и рождественским праздникам - посмотреть, как звери распаковывают подарки, собирается множество...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии