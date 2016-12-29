Накануне Нового года TUT.BY собрал самые страшные ДТП в один ролик. В первую очередь для того, чтобы еще раз напомнить, как важно быть острожным на дороге. Берегите себя и своих близких, жизнь дается один раз.

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