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Самые страшные ДТП 2016 года

30.12.2016 12:39 — Разное | Tut.by  
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Накануне Нового года TUT.BY собрал самые страшные ДТП в один ролик. В первую очередь для того, чтобы еще раз напомнить, как важно быть острожным на дороге. Берегите себя и своих близких, жизнь дается один раз.

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Накануне Нового года TUT.BY собрал самые страшные ДТП в один ролик. В первую очередь для того, чтобы еще раз напомнить, как важно быть острожным на дороге. Берегите...

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