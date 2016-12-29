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Определен победитель новогоднего розыгрыша робота-пылесоса
Новенький робот-пылесос Gutrend JOY 90 Pet нашел своего хозяина. Мы подводим итоги
Напомним, по условиям конкурса вам нужно было максимально правильно и быстро ответить на 5 не самых сложных вопросов:
Мы получили более 800 писем с ответами, из которых около 70 были с правильными ответами. Хотелось бы раздать подарки всем правильно ответившим, но, к сожалению, победитель может быть только один.
Им оказался человек, который раньше всех дал правильные ответы на все 5 вопросов. Его e-mail заканчивается на ****vi@tut.by. Мы уже связались с победителем и рассказали, как он может забрать свой выигрыш.
А вот и правильные ответы:
1. Время автономной работы пылесоса в минутах;
2. Пти-Брабансон (малый Брабансон);
3. Игрушка-мишка (белый плюшевый мишка);
4. 2,43 кг;
5. Запасной моторчик.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
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Им стал человек, раньше всех приславший правильный ответ.
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