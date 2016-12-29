Новенький робот-пылесос Gutrend JOY 90 Pet нашел своего хозяина. Мы подводим итоги нашего предновогоднего розыгрыша гаджета .





Напомним, по условиям конкурса вам нужно было максимально правильно и быстро ответить на 5 не самых сложных вопросов:

Почему в названии пылесоса есть цифра «200»? Какая порода собак в видеоролике в обзоре (подсказка: это не мопсы)? Какое препятствие на ковре в этом же видеоролике приходится преодолевать пылесосу? Какой вес пылесоса (подсказка: можно посмотреть в нашем каталоге)? Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплектацию пылесоса: «виртуальная стена», салфетка для чистки, запасной моторчик, дополнительные щеточки?

Мы получили более 800 писем с ответами, из которых около 70 были с правильными ответами. Хотелось бы раздать подарки всем правильно ответившим, но, к сожалению, победитель может быть только один.

Им оказался человек, который раньше всех дал правильные ответы на все 5 вопросов. Его e-mail заканчивается на ****vi@tut.by. Мы уже связались с победителем и рассказали, как он может забрать свой выигрыш.

А вот и правильные ответы:

1. Время автономной работы пылесоса в минутах;

2. Пти-Брабансон (малый Брабансон);

3. Игрушка-мишка (белый плюшевый мишка);

4. 2,43 кг;

5. Запасной моторчик.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!