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Как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь 2017 года

30.12.2016 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь 2017 года
© Sputnik/
Рождественские и новогодние праздники в Минске
В ночь на 1 января нового 2016 года перерыв в работе столичного транспорта продлится всего около часа.

Столичная подземка закончит работу в 04:00, интервал движения между поездами составит 6 минут.

Время работы отдельных маршрутов наземного транспорта продлено до 5 часов утра. Маршруты выбраны так, чтобы максимально связать практически все районы города.

Смотрите в инфографике Sputnik номера маршрутов и интервалы движения общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь.

 
Теги: Минск
 
 
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Маршруты и интервал движения общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь 2017 года — в инфографике Sputnik.

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