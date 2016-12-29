В ночь на 1 января нового 2016 года перерыв в работе столичного транспорта продлится всего около часа.

Столичная подземка закончит работу в 04:00, интервал движения между поездами составит 6 минут.

Время работы отдельных маршрутов наземного транспорта продлено до 5 часов утра. Маршруты выбраны так, чтобы максимально связать практически все районы города.

Смотрите в инфографике Sputnik номера маршрутов и интервалы движения общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь.