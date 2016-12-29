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Как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь 2017 года
30.12.2016 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Столичная подземка закончит работу в 04:00, интервал движения между поездами составит 6 минут.
Время работы отдельных маршрутов наземного транспорта продлено до 5 часов утра. Маршруты выбраны так, чтобы максимально связать практически все районы города.
Смотрите в инфографике Sputnik номера маршрутов и интервалы движения общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь.
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Маршруты и интервал движения общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь 2017 года — в инфографике Sputnik.
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