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Клубная жизнь 2016: где и как белорусы "уходили в отрыв"

30.12.2016 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О самых заметных явлениях клубной жизни, заезжих звездах и новых площадках для масштабных программ ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с белорусским промоутером Алексеем Кутузовым, более известным как dj I.F.U.

"Разумеется, наши промоутеры ориентируются на мировые и европейские тенденции и стараются приглашать в страну "громкие имена" из-за рубежа, но это не значит, что у нас когда-нибудь получится делать такие же рейвы, как в Германии", — отметил Алексей Кутузов.

При этом собеседник Sputnik отметил, что уходящий год наконец-то выдался интересным в плане клубной жизни. 3 года назад засилье "попсового" хауса отпугнуло из клубов всю прогрессивную публику, и в результате пошел очень заметный спад посещаемости. Однако спустя год  открылись несколько Dj- баров, где начали играть хорошие диск-жокеи, и к 2016 году, наконец, появилось несколько крупных заведений, где начали делать рейвы на 700-1000 человек.

"Эти рейвы вернули в клубы соскучившихся "ветеранов", а новое поколение таких больших андеграундных мероприятий до сих пор никогда не видело. Поэтому пошел наплыв публики, и это случилось именно в 2016 году", — констатировал Алексей Кутузов.

Промоутер отметил, что в уходящем году у белорусов появились 3 новые масштабные площадки для проведения мероприятий  — поверхность ВЕРХ и Корпус 8 в Минске и Riviera Country Club на Минском море, где летом проходил OPENAIR ZOOM.

В то же время Алексей Кутузов  добавил, что белорусские промоутеры пока не могут позволить себе приглашать в страну крупных зарубежных звезд с уровнем гонорара от 3 до 5 тысяч евро.  И в ближайшие годы ситуация останется примерно такой же.

Полную версию беседы с промоутером Алексеем Кутузовым о клубной жизни в Беларуси в 2016 году слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Клубную жизнь в белорусской столице нет смысла сравнивать с Берлином, Лондоном, Москвой и даже Киевом; если о разнице культур еще можно спорить, то экономическая...

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