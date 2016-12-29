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Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

30.12.2016 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем новогоднем желании в пятницу в ходе посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в 0 по стране
© Sputnik / Антон Климко
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Журналисты спросили у главы государства, есть ли подарок, который он мечтает получить в новом 2017-м году.

"Да, есть – это 500 долларов в среднем (средняя зарплата по стране – Sputnik). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю", – ответил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: для достижения указанной цели предстоит приложить "колоссальные, неимоверные усилия". 

"Кто в это не верит – я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет – с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", – приводит слова президента БелТА.

В прошлые годы Лукашенко также высказывался о своих новогодних желаниях. Например, в 2013-м он рассказал, что главный подарок для него – это быть счастливым, а накануне уходящем году он мечтал о том, чтобы год был "прорывным" для страны.

Впервые поручение президента довести средний уровень зарплат по стране до 500 долларов в эквиваленте было сделано в начале 2010 года и к концу года — выполнено. Однако в связи с девальвацией белорусского рубля уровень зарплат белорусов постепенно снизился. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область в ноябре текущего года глава государства поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов при условии соответствующего роста производительности труда.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства заявил, что необходимо идти к исполнению желания, "чего бы нам это ни стоило".

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