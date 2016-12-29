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Госдолг Беларуси увеличился за 11 месяцев на 12 процентов

30.12.2016 13:58 — Разное | Ежедневник  
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Госдолг Беларуси увеличился за 11 месяцев на 12 процентов

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 3,9 млрд рублей, или на 12%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 13,5 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1071,6 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%.

В январе-ноябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1760,9 млн долларов. Основными кредиторами Беларуси являются Евразийский фонд стабилизации и развития, которому страна должна 800 млн долларов, правительство и банки России (493,8 млн долларов), а также банки КНР (345,8 млн долларов), сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 %.

За январь-ноябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1485,6 млн долларов и 533 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1442,6 млн долларов и 599,5 млн рублей.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 3,9 млрд рублей, или на 12%.

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