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В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации

30.12.2016 13:57 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в январе 2017 года.


Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения (км/ч)

01.01

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

02.01

проспект Победителей с улицей Гвардейской

проспект Независимости, д.99

60

60

03.01

проспект Независимости, д.99

проспект Дзержинского, д.106

60

60

04.01

проспект Победителей с улицей Гвардейской

проспект Независимости, д.156

60

80

05.01

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

проспект Дзержинского, д.106

60

60

06.01

проспект Независимости, д.156

проспект Партизанский, д.147

80

60

07.01

улица Брыля, д.21

проспект Независимости, д.99

60

60

08.01

проспект Дзержинского, д.106

проспект Независимости, д.156

60

80

09.01

проспект Партизанский, д.147

улица Притыцкого, д.106

60

60

10.01

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

11.01

проспект Независимости, д.99

проспект Независимости, д.156

60

80

12.01

проспект Дзержинского, д.106

проспект Партизанский, д.147

60

60

13.01.

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

14.01

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

проспект Дзержинского, д.106

60

60

15.01

проспект Независимости, д.156

проспект Партизанский, д.147

80

60

16.01

улица Брыля, д.21

проспект Независимости, д.99

60

60

17.01

проспект Партизанский, д.147

проспект Победителей с улицей Гвардейской

60

60

18.01

проспект Дзержинского, д.106

проспект Партизанский, д.147

60

60

19.01

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

20.01

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

проспект Дзержинского, д.106

60

60

21.01

улица Притыцкого, д.106

проспект Партизанский, д.147

60

60

22.01

улица Брыля, д.21

проспект Независимости, д.99

60

60

23.01

проспект Дзержинского, д.106

проспект Независимости, д.156

60

80

24.01

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

25.01

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

26.01

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

27.01

проспект Независимости, д.99

проспект Дзержинского, д.106

60

60

28.01

проспект Независимости, д.156

проспект Партизанский, д.147

80

60

29.01.

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Притыцкого, д.106

60

60

30.01.

улица Брыля, д.21

проспект Независимости, д.99

60

60

31.01

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

проспект Победителей с улицей Гвардейской

60

60

Также мобильные датчики контроля скорости продолжат работать на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам января камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто.

Продолжит работать и камера скорости на путепроводе на улице Московской. Скорость на этом участке дороги, если ехать со стороны улицы Свердлова, ограничена 50 км/ч, в обратном направлении — 60 км/ч.

Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Также в январе появятся еще две камеры скорости: в районе 33 километра внешнего кольца и 22 километра внутреннего кольца МКАД. Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 44
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

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