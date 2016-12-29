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В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в январе 2017 года.
Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.
Также мобильные датчики контроля скорости продолжат работать на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам января камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто.
Продолжит работать и камера скорости на путепроводе на улице Московской. Скорость на этом участке дороги, если ехать со стороны улицы Свердлова, ограничена 50 км/ч, в обратном направлении — 60 км/ч.
Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Также в январе появятся еще две камеры скорости: в районе 33 километра внешнего кольца и 22 километра внутреннего кольца МКАД. Работать они будут круглосуточно.
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.
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