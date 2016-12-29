С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в январе 2017 года.





Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения (км/ч) 01.01 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 02.01 проспект Победителей с улицей Гвардейской проспект Независимости, д.99 60 60 03.01 проспект Независимости, д.99 проспект Дзержинского, д.106 60 60 04.01 проспект Победителей с улицей Гвардейской проспект Независимости, д.156 60 80 05.01 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 проспект Дзержинского, д.106 60 60 06.01 проспект Независимости, д.156 проспект Партизанский, д.147 80 60 07.01 улица Брыля, д.21 проспект Независимости, д.99 60 60 08.01 проспект Дзержинского, д.106 проспект Независимости, д.156 60 80 09.01 проспект Партизанский, д.147 улица Притыцкого, д.106 60 60 10.01 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 11.01 проспект Независимости, д.99 проспект Независимости, д.156 60 80 12.01 проспект Дзержинского, д.106 проспект Партизанский, д.147 60 60 13.01. улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 14.01 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 проспект Дзержинского, д.106 60 60 15.01 проспект Независимости, д.156 проспект Партизанский, д.147 80 60 16.01 улица Брыля, д.21 проспект Независимости, д.99 60 60 17.01 проспект Партизанский, д.147 проспект Победителей с улицей Гвардейской 60 60 18.01 проспект Дзержинского, д.106 проспект Партизанский, д.147 60 60 19.01 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 20.01 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 проспект Дзержинского, д.106 60 60 21.01 улица Притыцкого, д.106 проспект Партизанский, д.147 60 60 22.01 улица Брыля, д.21 проспект Независимости, д.99 60 60 23.01 проспект Дзержинского, д.106 проспект Независимости, д.156 60 80 24.01 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 25.01 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 26.01 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60 27.01 проспект Независимости, д.99 проспект Дзержинского, д.106 60 60 28.01 проспект Независимости, д.156 проспект Партизанский, д.147 80 60 29.01. улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Притыцкого, д.106 60 60 30.01. улица Брыля, д.21 проспект Независимости, д.99 60 60 31.01 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 проспект Победителей с улицей Гвардейской 60 60

Также мобильные датчики контроля скорости продолжат работать на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам января камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто.

Продолжит работать и камера скорости на путепроводе на улице Московской. Скорость на этом участке дороги, если ехать со стороны улицы Свердлова, ограничена 50 км/ч, в обратном направлении — 60 км/ч.

Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Также в январе появятся еще две камеры скорости: в районе 33 километра внешнего кольца и 22 километра внутреннего кольца МКАД. Работать они будут круглосуточно.