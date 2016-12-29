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МЧС: самый безопасный праздник – это трезвый праздник
30.12.2016 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
О мерах безопасности во время празднования Нового года ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с помощником министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталием Новицким.
Предстоящее новогоднее застолье, скорее всего, не обойдется без алкоголя, но в любой компании будет хотя бы один человек за рулем, соответственно, абсолютно трезвый, поэтому ему лучше всего доверить контроль за детьми, — пришли к выводу собеседники в студии.
"И ему же, бедному, придется взять на себя функцию запуска пиротехнических изделий, поскольку это должен делать только абсолютно трезвый человек", — напомнил Виталий Новицкий.
Представитель МЧС также рассказал о необходимости отключать все электроприборы, в том числе новогодние гирлянды и зарядные устройства мобильных телефонов в случае ухода из дома даже на короткий период.
"Нередко, когда мы утром уходим из дома, вилка зарядного устройства мобильного телефона остается в розетке, продолжает находиться под напряжением и может спровоцировать пожар. Таких пожаров происходит немного — 10-15 за год, но все же это риск", — отметил Виталий Новицкий в эфире радио Sputnik Беларусь.
Помощник министра по чрезвычайным ситуациям напомнил и о правилах использования пиротехники, которую нет смысла покупать "с рук", и привел данные прошлогодней статистики: 15 пострадавших, из них 10 — дети.
"Стоимость пиротехники у нелегальных торговцев сейчас абсолютно такая же, как и в легальных точках продаж. Разница в том, что у приобретенной в легальных магазинах есть сертификат и инструкция на русском или белорусском языках с правилами хранения и использования", — уточнил Виталий Новицкий.
Полную версию беседы с с помощником министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталием Новицким о мерах безопасности во время празднования Нового года слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.
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Рекомендация МЧС Беларуси встретить Новый год абсолютно трезвыми вряд ли осуществима – это не в традициях нашего общества, но хотя бы один трезвый и ответственный...
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