Среди запомнившихся животных в этом году по версии Sputnik также козы-путешественницы, голодные горностаи и скорпион в бананах.

Некоторые представители фауны не только удивляли, смешили и кусали жителей Беларуси в 2016 году, но и обнадеживали с политическими прогнозами.

Романтичный зубр

Поведение зубра из Беловежской пущи стало поводом для новостных заметок не только белорусских, но и зарубежных СМИ. Как сообщили в Национальном парке "Беловежская пуща", 5-летний красавец в середине лета решил уйти из родного стада и прибился к коровьему стаду в Кобринском районе. Зубр более 10 дней не отходил от стада колхозных буренок.



© Фото: Алексей Буневич, ведущий научный сотрудник ГПУ «НП «Беловежская пуща» Зубр из Беловежской пущи в поисках самки прибился к стаду коров из Кобринского района

Местный пастух пытался отгонять зубра, но он все равно возвращался — аккуратно переступал проволоку электропастуха. Что вызвало такое поведение зубра, специалисты так и не выяснили. "Возможно, ему захотелось местной экзотики. Животные ведь тоже способны чувствовать", — пошутили ученые.

Неблагодарный кот-шестерка

Двух охотников-браконьеров из Осиповичского района выдал инспекторам кот, которого они угостили мясом, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Братья из деревни Протасевичи имели сезонные путевки на пушного зверя, и, тем не менее, отправляясь "на зайца", добывали копытных, сообщили в госинспекции.

По словам собеседников агентства, на месте незаконной охоты на диких кабанов инспекторы обнаружили отпечатки автомобильных шин, которые привели их в ближайшую деревню. "Вычислить, в каком из домов затаились браконьеры, помог местный кот , с которым хозяева успели поделиться добычей. Зверек сидел у ворот — на его мордочке остались розовые пятна от поедания большого куска свежего мяса", — рассказали собеседники агентства.

Рядом был припаркован разыскиваемый УАЗик. Несмотря на то, что нарушители почти сразу возместили более 50 миллионов (неденоминированных) рублей вреда, суд назначил вдобавок к этому еще такую же сумму штрафа.

Голодающие горностаи

Белорусские ученые бьют тревогу в связи сокращением численности аборигенных видов животных — бурого медведя, барсука, выдры, горностая и лесного хорька.

По данным Национальной академии наук Беларуси, американская норка устроила передел белорусской экосистемы. По словам ученых, когда-то горностай в белорусских лесах был обычным видом, а сейчас он на грани исчезновения, в прошлом году его уже внесли в Красную книгу. Виной всему американская норка, которая лишает горностая важнейшей пищи — водяной полевки и полевки-экономки, которых она практически истребила в местах своего обитания, заявили ученые.

Они также отметили, что требует пристального внимания и выдра, численность которой стала уменьшаться. Схожая ситуация и с бурым медведем. В начале 2000-х в Беларуси было почти 250 особей, а сейчас — не более 100.

Распутные турухтаны

Орнитологи, изучающие ролевые игры птиц, назвали самой "интересной" с точки зрения поведения птицу из рода бекасовых — турухтана. У турухтанов есть три типа самцов, которые отличаются как внешностью, так и поведением. У турухтанов есть территориальные самцы, они хоть и самые агрессивные и заняты боями с другими самцами, но с точки зрения поведенческих предпочтений — самые обычные. Второй вид —это подчиненные самцы, они более слабые и у них нет своей территории, рассказали орнитологи. "Эти самцы большую часть жизни находятся на владениях территориальных самцов. Где втихаря общаются с самками", — рассказали ученые.



© flickr.com/ Jo Garbutt Турухтан

Но самый странный — третий вид самцов турухтанов, которые внешне похожи на самок. "Ученые выяснили, что самкообразные самцы тайком общаются с самками, но с радостью позволяют другим самцам спариваться с собой, занимая в таких случаях позицию самки", — рассказали орнитологи. По их словам, самкообразные самцы турухтанов обычно проводят лето с самками, а зиму с самцами. "Самки турухтанов же чрезвычайно распутны и готовы спариваться с любым доступным самцом", — рассказали орнитологи.

Скорпион в бананах

В конце ноября в топ новостей попало сообщение о том, что жителя Барановичей покусал в магазине скорпион. Местный житель пришел в магазин за фруктами, и когда выбирал бананы, его укусил скорпион.

Потерпевшего доставили в реанимацию местной больницы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Барановичская городская ветеринарная станция подтвердила, что покупателя действительно укусил скорпион. Было опубликовано фото скорпиона, которое предоставил начальник ветстанции города Сергей Николаев. Биолог в Коста-Рике, откуда прибыла партия бананов, заявил: данный скорпион относится к виду со слабым ядом, его укус вызывает лишь аллергическую реакцию.

Козы-путешественницы в центре Минска

Несколько коз, которые в один из июльских дней гуляли по центру Минска, сразу стали звездами интернета. Минчане активно делились в социальных сетях фотографиями коз, которые гуляли на железнодорожном вокзале в Минске. Жители столицы с удовольствием фотографировались с животными и кормили их.

Пользователи соцсетей сообщили, что животные во время прогулки по улицам Минска с удовольствием щипали цветы с клумб и совершенно не боялись автотранспорта. Милиция не сразу нашла хозяев трех коз, поэтому их первоначально забрали сотрудники ГАИ. "Козы создавали опасную ситуацию для участников дорожного движения, внезапно выбегая на проезжую часть", — сообщил пресс-офицер Октябрьского РУВД столицы Леонид Ушенин.

Потом козочек, прибежавших из частного сектора, который находится недалеко от вокзала в Минске, передали ГП "Фауна города", где и нашли их хозяева.

Лабрадор-предсказатель

Юный шоколадный лабрадор по кличке Томсон попробовал себя в роли штатного предсказателя. С его помощью Sputnik пытался узнать, кто выйдет победителем в американской избирательной гонке. Томсон выбрал Клинтон, которая на выборах проиграла, и был разжалован.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:51 / 11.72Mb / просмотров видео: 99) Sputnik / Михаил Луханин Sputnik / Михаил Луханин Лабрадор-предсказатель выбрал Клинтон!

Позже астролог объяснил, что в предсказаниях важно не что и как выбирают, а кто и как толкует. По его версии, ошибся не лабрадор, а журналист, неверно растолковавший его действия.

"Вам надо было написать, что Томсон "съел" Клинтон", — реабилитировал предсказателя астТак что у шоколадного лабрадора есть шанс еще раз кого-нибудь выбрать в присутствии видеооператоров и повторить свой забег на камеру уже в 2017 году.