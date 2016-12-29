В четвертом выпуске проекта « Чак одобряет » автор трюка на БелАЗах Денис Блохин вжился в образ героя Жан-Клода Ван Дамма из фильма «Кикбоксер», а также дал первое интервью после захватывающего шпагата на машинах-гигантах.

Но прежде чем узнать, как и зачем спустя три года после выхода знаменитого рекламного ролика Volvo c участием Ван Дамма пришло решение его усложнить, предлагаем посмотреть сцену драки в баре из фильма-оригинала и наш ремейк с Денисом Блохиным.

​​Сцена драки в баре в фильме «Каскадер»

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Ремейк проекта «Чак одобряет»

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— Денис, должно быть, ты большой поклонник Ван Дамма, если повторяешь за ним сначала трюк со шпагатом, а теперь драку из фильма.

— Скорее, так нужно было проекту «Чак одобряет». В нем мы делаем ремейки старых фильмов, и пройти мимо Жан-Клода Ван Дамма, разумеется, не могли. Но мы не просто копируем, а представляем свое прочтение боевых сцен, а также вместе с членами творческой группы стараемся находить фишки для своих персонажей. Например, герой мемов Чак Норрис был представлен народным мастером боевых искусств из Беларуси, образ Рокки мы воссоздавали в молодом и динамичном районе Минска Каменная Горка, а наш Стивен Сигал не расставался с морковкой , которую актер попробовал в гостях у президента страны. Когда мы обсуждали, что же выпустить в поддержку к ремейку на фильм «Кикбоксер», где главную роль сыграл Жан-Клод Ван Дамм, сошлись во мнении, что нужно делать его фирменный шпагат на машинах.





Делать их просто на любых автомобилях мне как каскадеру было бы скучно. К тому же в Сети столько пародий знаменитого ролика Ван Дамма на фурах, что уж если его и повторять, то только с повышением уровня сложности.

Впервые о том, что было бы здорово сесть на шпагат на БелАЗах, я подумал в 2013 году, когда увидел билборд с карьерным самосвалом БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. При поддержке TUT.BY удалось договориться с заводом на проведение трюка. Я лишь огорчен тем, что мы реализовали его не на гиганте БелАЗ-75710 (на предприятии была только одна такая машина. — Прим.ред.), а на самосвалах поменьше . Это то же самое, когда ты приходишь в магазин за одним товаром, а вынужден купить другой — не тот, что тебе нужен. Не стану скрывать: уже думал о том, чтобы исполнить трюк еще раз на машинах 75 710…





— А как ты намерен заинтересовать людей, которые что-то подобное уже видели, и главное — БелАЗ?

— 450-тонник — дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Почему бы с помощью каскадерского трюка ему не установить еще один мировой рекорд и затем использовать полученный продукт как промо? Это не обязательно должен быть шпагат. У меня есть и другие идеи, как добиться вау-эффекта.

Да и повтором трюк со шпагатом по большому счету называть неправильно, так как, по моему мнению, Жан-Клод Ван Дамм не сделал его вообще. Он висел на тросах, о чем мы можем судить по оторвавшейся от точки опоры стопе левой ноги (отметка 0:44 на видео ниже. — Прим.ред.), неестественному положению плечевого пояса и наклоненному вперед корпусу (отметка 0:54 на видео ниже. — Прим.ред.). Когда заметил это, то, по правде говоря, засомневался: «Как же я буду садиться на шпагат, если даже Ван Дамм не смог?»

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О том, как я чуть не повредил суставы во время тренировки, как водители добились синхронности от двух совершенно разных машин и многом другом я расскажу чуть позже. В начале следующего года выйдет видеоистория про трюк. Сейчас она находится в работе.

— Полумиллионная планка уже покорилась твоему трюку. Ты доволен?

— Честно говоря, не предполагал, что он будет иметь такой успех. Мне даже немного обидно, что такой простой с точки зрения каскадера трюк собрал больше просмотров, чем все выпуски проекта «Чак одобряет». Уверен, что в Голливуде рекламодатели схватились бы за него двумя руками, но, увы, не у нас.

Я не отчаиваюсь, нет. Брался за проект с пониманием, что мне предстоит в разных ипостасях — режиссера, постановщика трюков и монтажера — из некачественного материала сделать что-то привлекательное, а также добиться от неподготовленных людей максимального исполнения поставленных задач. Это опыт, который должен помочь в дальнейшем.

— Как тебе досталась роль Ван Дамма в проекте?

— Дело в том, что больше никто из участников — а за исключением меня все непрофессионалы — не мог выдать шпагат в прыжке. И для того чтобы сохранить Ван Дамма для проекта, взяться за него должен был именно я. То есть исполнение трюка на карьерных самосвалах — это отчасти стечение обстоятельств. Не было бы такого решения по Ван Дамму, не было бы никакого шпагата.

Драку в нашем ремейке к фильму «Каскадер» мы усложнили, так как одиночные удары, которые были в фильме-оригинале, выглядят устаревшими. При этом «скелет» сцены сохранили.





Неподготовленные ребята смотрелись бы на моем фоне слабо, поэтому я позвал на съемочную площадку свою команду. В ней каждый обладает навыком, в котором именно он — лучше всех. Стрелявший в кадре Александр Каменчук здорово падает, и мы это увидели в ролике несколько раз. Благодаря мощному мышечному корсету он готов приземляться с вращениями на твердую поверхность. Максим Ходарик — жертвенный парень. Его можно поджечь, погрузить в воду или отправить на травмоопасный трюк. В шутку мы называем его Максом со столом. Когда он говорит «ну что, трюканем?», мы все понимаем, что он имеет в виду падение со столом. Антон Березовский — профессиональный актер. Он здорово отыграл свое появление в кадре, когда встал из-за стола и направился с самодовольным видом получать люлей. Тохрад Мусаев и Кирилл Левишко добавили эмоций стычке между нашим Куртом Слоуном (герой Ван Дамма по фильму. — Прим.ред.) и нападающими.

В актерском плане я даже рядом не стою с Ван Даммом, так что не стоит сравнивать. С другой стороны, если бы съемки длились не два часа, а два дня, как положено, мы добились бы большего во всех отношениях.











— Люди в Сети выражают восхищение трюком на БелАЗах, оставляют комментарии в духе «знай наших» или «круче, чем Ван Дамм». Если мы говорим не о вирусном ролике, а о серьезном художественном фильме, готов ли ты к работе на топ-уровне?

— Конечно, дайте мне только решения получше для реализации смелых идей. Чтобы кино было искусством, а не делом, к которому подходят с поверхностным умом. Режиссера Андрея Тарковского ругали за длинные планы и размеренное повествование, а ему было наплевать. Он работал в технике дзэн (учение в буддизме. — Прим.ред.), с помощью которой погружал зрителя в атмосферу происходящего, готовил его к тому, чтобы прочувствовать что-то важное. Даже если брать декорации, то над их созданием должны трудиться не рабочие, а художники.

Поверьте, в белорусском кино могут быть интересные современные экшн-сцены. И лично я с опытным продюсером готов снимать полный метр в жанре боевик так, как это делает Федор Бондарчук в России.

Видимо, для того чтобы подтвердить свои слова, мне нужно сделать очередную короткометражку (первая — « Фортуна ». — Прим.ред.). Сценарий уже готов. Грабители, представляющие собой короткий союз под задачу обчистить хранилище банка, оказываются запертыми в лифте. В стрессовой ситуации в замкнутом пространстве у них появляется множество поводов для конфликта. Они дерутся, стреляют, хотят выбраться из ловушки и сражаются за жизнь. В этом лифте случайно оказывается еще один человек, которого они не знают и принимают за своего. Но сопереживать мы должны не ему, а как раз этим подонкам, которые еще не понимают, с чем столкнулись.

Впрочем, сценарий у боевика может быть каким угодно. Куда важнее то, как будет подана картинка. Хореография актеров вкупе с сильной операторской работой — вот что в век фильмов-аттракционов делает разницу между проходным фильмом и успешным.

« Чак одобряет » — это совместный проект клуба «Олимпик» и белорусского портала TUT.BY. В нем наши пользователи разной физической готовности исполняют трюки из фильмов прошлого столетия. Поставить их вызвался каскадер, которого часто зовут в клипы группировки «Ленинград», Денис Блохин. Больше подробностей — в материале-анонсе и в группе команды проекта во «ВКонтакте» .

А над этим выпуском работали: В роли Жан-Клода Ван Дамма — Денис Блохин В роли нападающих — Антон Березовский, Тохрад Мусаев, Александр Каменчук, Кирилл Левишко, Максим Ходарик В роли девушек — Снежана Журавлева, Анастасия Валуй, Анастасия Люсько, Елизавета Борщиевская Постановщик трюков, монтажер — Денис Блохин Операторы — Павел Старун, Александр Носов Художник по свету — Дарья Бурякина Художник по гриму — Виктория Комаровская, Александра Гуща Администратор — Роман Липский Продюсер — Юрий Михалевич Авторы проекта выражают благодарность магазину parik.by за помощь в создании образа Жан-Клода Ван Дамма, а также ресторан « Веранда » — за предоставление площадки.