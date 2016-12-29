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После шпагата на БелАЗах каскадер Денис Блохин подрался, как Ван Дамм
В четвертом выпуске проекта «
Но прежде чем узнать, как и зачем спустя три года после выхода
Сцена драки в баре в фильме «Каскадер»
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Ремейк проекта «Чак одобряет»
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— Денис, должно быть, ты большой поклонник Ван Дамма, если повторяешь за ним сначала трюк со шпагатом, а теперь драку из фильма.
— Скорее, так нужно было проекту «Чак одобряет». В нем мы делаем ремейки старых фильмов, и пройти мимо Жан-Клода Ван Дамма, разумеется, не могли. Но мы не просто копируем, а представляем свое прочтение боевых сцен, а также вместе с членами творческой группы стараемся находить фишки для своих персонажей. Например, герой мемов Чак Норрис был представлен народным мастером боевых искусств из Беларуси,
Делать их просто на любых автомобилях мне как каскадеру было бы скучно. К тому же в Сети столько пародий знаменитого ролика Ван Дамма на фурах, что уж если его и повторять, то только с повышением уровня сложности.
Впервые о том, что было бы здорово сесть на шпагат на БелАЗах, я подумал в 2013 году, когда увидел билборд с карьерным самосвалом БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. При поддержке TUT.BY удалось договориться с заводом на проведение трюка. Я лишь огорчен тем, что мы реализовали его не на гиганте БелАЗ-75710 (на предприятии была только одна такая машина. — Прим.ред.), а
— А как ты намерен заинтересовать людей, которые что-то подобное уже видели, и главное — БелАЗ?
— 450-тонник — дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Почему бы с помощью каскадерского трюка ему не установить еще один мировой рекорд и затем использовать полученный продукт как промо? Это не обязательно должен быть шпагат. У меня есть и другие идеи, как добиться вау-эффекта.
Да и повтором трюк со шпагатом по большому счету называть неправильно, так как, по моему мнению, Жан-Клод Ван Дамм не сделал его вообще. Он висел на тросах, о чем мы можем судить по оторвавшейся от точки опоры стопе левой ноги (отметка 0:44 на видео ниже. — Прим.ред.), неестественному положению плечевого пояса и наклоненному вперед корпусу (отметка 0:54 на видео ниже. — Прим.ред.). Когда заметил это, то, по правде говоря, засомневался: «Как же я буду садиться на шпагат, если даже Ван Дамм не смог?»
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О том, как я чуть не повредил суставы во время тренировки, как водители добились синхронности от двух совершенно разных машин и многом другом я расскажу чуть позже. В начале следующего года выйдет видеоистория про трюк. Сейчас она находится в работе.
— Полумиллионная планка уже покорилась твоему трюку. Ты доволен?
— Честно говоря, не предполагал, что он будет иметь такой успех. Мне даже немного обидно, что такой простой с точки зрения каскадера трюк собрал больше просмотров, чем все выпуски проекта «Чак одобряет». Уверен, что в Голливуде рекламодатели схватились бы за него двумя руками, но, увы, не у нас.
Я не отчаиваюсь, нет. Брался за проект с пониманием, что мне предстоит в разных ипостасях — режиссера, постановщика трюков и монтажера — из некачественного материала сделать что-то привлекательное, а также добиться от неподготовленных людей максимального исполнения поставленных задач. Это опыт, который должен помочь в дальнейшем.
— Как тебе досталась роль Ван Дамма в проекте?
— Дело в том, что больше никто из участников — а за исключением меня все непрофессионалы — не мог выдать шпагат в прыжке. И для того чтобы сохранить Ван Дамма для проекта, взяться за него должен был именно я. То есть исполнение трюка на карьерных самосвалах — это отчасти стечение обстоятельств. Не было бы такого решения по Ван Дамму, не было бы никакого шпагата.
Драку в нашем ремейке к фильму «Каскадер» мы усложнили, так как одиночные удары, которые были в фильме-оригинале, выглядят устаревшими. При этом «скелет» сцены сохранили.
Неподготовленные ребята смотрелись бы на моем фоне слабо, поэтому я позвал на съемочную площадку свою команду. В ней каждый обладает навыком, в котором именно он — лучше всех. Стрелявший в кадре Александр Каменчук здорово падает, и мы это увидели в ролике несколько раз. Благодаря мощному мышечному корсету он готов приземляться с вращениями на твердую поверхность. Максим Ходарик — жертвенный парень. Его можно поджечь, погрузить в воду или отправить на травмоопасный трюк. В шутку мы называем его Максом со столом. Когда он говорит «ну что, трюканем?», мы все понимаем, что он имеет в виду падение со столом. Антон Березовский — профессиональный актер. Он здорово отыграл свое появление в кадре, когда встал из-за стола и направился с самодовольным видом получать люлей. Тохрад Мусаев и Кирилл Левишко добавили эмоций стычке между нашим Куртом Слоуном (герой Ван Дамма по фильму. — Прим.ред.) и нападающими.
В актерском плане я даже рядом не стою с Ван Даммом, так что не стоит сравнивать. С другой стороны, если бы съемки длились не два часа, а два дня, как положено, мы добились бы большего во всех отношениях.
— Люди в Сети выражают восхищение трюком на БелАЗах, оставляют комментарии в духе «знай наших» или «круче, чем Ван Дамм». Если мы говорим не о вирусном ролике, а о серьезном художественном фильме, готов ли ты к работе на топ-уровне?
— Конечно, дайте мне только решения получше для реализации смелых идей. Чтобы кино было искусством, а не делом, к которому подходят с поверхностным умом. Режиссера Андрея Тарковского ругали за длинные планы и размеренное повествование, а ему было наплевать. Он работал в технике дзэн (учение в буддизме. — Прим.ред.), с помощью которой погружал зрителя в атмосферу происходящего, готовил его к тому, чтобы прочувствовать что-то важное. Даже если брать декорации, то над их созданием должны трудиться не рабочие, а художники.
Поверьте, в белорусском кино могут быть интересные современные экшн-сцены. И лично я с опытным продюсером готов снимать полный метр в жанре боевик так, как это делает Федор Бондарчук в России.
Видимо, для того чтобы подтвердить свои слова, мне нужно сделать очередную короткометражку (первая — «
Впрочем, сценарий у боевика может быть каким угодно. Куда важнее то, как будет подана картинка. Хореография актеров вкупе с сильной операторской работой — вот что в век фильмов-аттракционов делает разницу между проходным фильмом и успешным.
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В четвертом выпуске проекта "Чак одобряет" автор трюка на БелАЗах Денис Блохин вжился в образ героя Жан-Клода Ван Дамма из фильма "Кикбоксер", а также дал первое...
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