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Названы лучшие спортсмен и спортсменка мира по версии журналистов

30.12.2016 14:58 — Разное | Tut.by  
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года по итогам голосования журналистов.

Победителями опроса стали ямайский спринтер Усэйн Болт и гимнастка из США Симона Байлз.

В голосовании приняли участие 382 журналиста из 110 стран. Болт назван лучшим спортсменом планеты в 6-й раз, это рекорд.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усэйн Болт завоевал три золота. Теперь в активе Болта стало 9 золотых олимпийских медалей — по три в беге на 100 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016), 200 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) и в эстафете 4×100 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016).

После чемпионата мира 2017 года Усэйн Болт планирует завершить карьеру.

Лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS

Мужчины

1. Усэйн Болт (Ямайка, бег) — 1149 голосов (33,42%)


Усэйн Болт зажигал на трех Олимпиадах подряд. Фото: Reuters

2. Майкл Фелпс (США, плавание) — 490 (14,25%)
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 387 (11,26%)
4. Энди Маррей (Великобритания, теннис) — 159 (4,62%)
5. Нико Росберг (Германия, «Формула-1») — 146 (4,25%)
6. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 124 (3,61%)
7. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 119 (3,46%)
8. Новак Джокович (Сербия, теннис) — 114 (3,32%)
9. Мо Фара (Великобритания, бег) — 91 (2,65%)
10. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, теннис) — 90 (2,62%).

Женщины

1. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 524 (15,24%)


Симона Байлз на Олимпиаде-2016 выиграла 4 золота и 1 бронзу. Фото: Reuters

2. Катинка Хоссу (Венгрия, плавание) — 472 (13,73%)
3. Серена Уильямс (США, теннис) — 361 (10,5%)
4. Кэтлин Ледеки (США, плавание) — 319 (9,28%)
5. Алмаз Аяна (Эфиопия, бег) — 279 (8,12%)
6. Ангелик Кербер (Германия, теннис) — 250 (7,27%)
7. Гензебе Дибаба (Эфиопия, бег) — 160 (4,65%)
8. Эллисон Феликс (США, бег) — 149 (4,33%)
9. Лаура Тротт (Великобритания, велотрек) — 125 (3,64%)
10. Лара Гут (Швейцария, горные лыжи) — 112 (3,26%).

 
 
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года по итогам голосования журналистов.

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