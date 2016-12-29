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Названы лучшие спортсмен и спортсменка мира по версии журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS)
Победителями опроса стали ямайский спринтер Усэйн Болт и гимнастка из США Симона Байлз.
В голосовании приняли участие 382 журналиста из 110 стран. Болт назван лучшим спортсменом планеты в 6-й раз, это рекорд.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усэйн Болт завоевал три золота. Теперь в активе Болта стало 9 золотых олимпийских медалей — по три в беге на 100 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016), 200 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) и в эстафете 4×100 м (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016).
После чемпионата мира 2017 года Усэйн Болт планирует завершить карьеру.
Лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS
Мужчины
1. Усэйн Болт (Ямайка, бег) — 1149 голосов (33,42%)
2. Майкл Фелпс (США, плавание) — 490 (14,25%)
Женщины
1. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 524 (15,24%)
2. Катинка Хоссу (Венгрия, плавание) — 472 (13,73%)
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года по итогам голосования журналистов.
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