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Для проблемных сельхозпредприятий разработали перспективные бизнес-планы

30.12.2016 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Для проблемных сельхозпредприятий разработали перспективные бизнес-планы

В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Восстанавливать платежеспособность организаций АПК в Беларуси будут через досудебное оздоровление и антикризисное управление. По словам Леонида Зайца, уже сформированы соответствующие перечни: 102 предприятия приобрели антикризисное управление и 323 пройдут досудебное оздоровление.

"Разработаны бизнес-планы развития предприятий. Все вопросы взяты на контроль со стороны местных органов власти и Минсельхозпрода", - информировал руководитель профильного ведомства.

"Безусловно, принимаемые меры дадут возможность оздоровить предприятия. Но самое главное - в стране создан инструмент, с помощью которого будут развязываться экономические проблемы предприятий. Это цивилизованный метод управления экономическим состоянием убыточных предприятий", - отметил Леонид Заяц.

При этом он особо подчеркнул, что необходимо сохранить предназначение сельхозпредприятий, обеспечить занятость людей, дать возможность им трудиться и зарабатывать на своей родной земле, пишет БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

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