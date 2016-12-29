



Аналитический центр «Стратегия», Научно-исследовательский центр Мизеса подвели итоги социально-экономического развития Беларуси в 2016 году в 16 номинациях. Этоги получились неутешительными.

Как сообщили "Ежедневнику" в центре, 2016 год стал годом продолжения рецессии, накопления структурных дисбалансов, усугубления системных противоречий и эрозии основных правовых и экономических институтов. Белорусская модель централизованной плановой экономики, авторитарного правления и доминации государственной собственности воспроизводит те же теоретические и практические ошибки, которые привели к глубокому кризису Советский Союз. Вместо создания высокопроизводительной экономики свободы производства, торговли, конкуренции и технологий власти сделали ставку на милитаризованные, силовые методы управления.

2016 год стал годом роста бюрократической, регуляторной нагрузки на экономику. Львиная доля нормотворческой деятельности властей не была направлена на решение экономически проблем, нейтрализации социальных рисков и раскрепощение новых источников экономического роста. Органы государственного управления работали не на выход страны из рецессии и создание институтов быстрого, долгосрочного экономического роста, а на выполнение узковедомственных задач и монетизацию статуса конкретных субъектов в рамках системы принятия решений, управлении государственных активов, распределения бюджетных ресурсов. Вместо раскрепощения частной инициативы, предпринимательства власти применили тактику «запрещать, не пущать и штрафовать».

2016 год стал годом ухудшения качества государственного управления. Руководство страны не сумело создать профессиональную команду единомышленников, которая действует слаженно и синхронно для преодоления кризисных явлений в экономике. Оно не проявило политического спроса на организацию общенационального, консолидирующего диалога элит. Режим номенклатурного монолога оказался неэффективным. Политические и идеологические догмы, инерция дефективных институтов, блокировка система очистки системы управления от непрофессиональных, некомпетентных кадров, которые генерируют стране только издержки, а не добавленную стоимость – все это препятствовало принятия адекватных, конструктивных и качественных решений по выводу страны из глубокого кризиса.

2016 год стал годом ускорения эрозии института частной собственности. В Беларуси в кризисном состоянии находится фундаментальный принцип современной цивилизации – принцип ограниченной ответственности через широкое применение принципа субсидиарной ответственности. Повсеместно нарушается принцип презумпции невиновности, а также принцип «закон обратной силы не имеет». Разорительные штрафы, криминализация экономического законодательства, конфискация имущества, списание со счетов денег без решения суда, высокие издержки взыскания долгов с государственных организаций, навязывание бюрократической точки зрения на обоснованность цен и затрат, принуждение к товарному ассортименту – власти не только не прекратили кошмарить бизнес, но начали использовать более изощрённые методы и инструменты.

2016 год стал годом накопления долгов, неликвидов, проблемных активов и «омертвленного» капитала в банковском и реальном секторах экономики, а также в секторе государственного управления. Правительство продолжило строить государственную долговую пирамиду, в том числе валютную, усугубляя риски застревания страны в долгосрочной стагнации.

2016 год стал потерянным годом для диверсификации производства, экспорта и источников финансирования. При негативном воздействии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на экономику Беларуси зависимость от российского рынка сбыта увеличилась. Из-за дефективности института частной собственности и неприемлемых для прямых иностранных инвесторов условий реализации инвестиционных проектов Беларусь испытывает настоящий инвестиционный голод.

2016 год стал годом антисоциальной политики. Власти непропорционально переложили дополнительное бремя кризисных явлений на плечи домашних хозяйств. Расширилась сфера бедности. Существенно выросло напряжение на рынке труда. Неэффективная борьба с так называемыми тунеядцами привела к резкому росту социального напряжения. Вместо полноценной пенсионной реформы был лишь увеличен пенсионный возраст и изменена формула расчета пенсии, что неизбежно приведет к уменьшению пенсионных выплат. Тарифная политика государственных инфраструктурных монополий резко увеличила расходы людей на жилищно-коммунальные услуги. Олигополистические практики на рынке лекарств, медицинских и образовательных услуг увеличили расходы домашних хозяйств на их приобретение.

2016 год был годом эрозии доверия. А. Лукашенко не доверяет своей вертикали, что увеличивает издержки на контрольные и силовые структуры. Совет министров и Национальный банк не работают в одной связке, что снижает качество государственного управления. Местные орган власти не доверяют общереспубликанским. Власти не доверяют бизнесу. Бизнес не доверяет властям, что ведет к росту цен, девальвационным и инфляционным ожиданиям. Общение власти с обществом в монологовом режиме через ТВ и государственные газеты усугубляет кризис доверия к государству. Острый дефицит культуры диалога, уважения мнения меньшинства, солидарности и партнерства усугубляет структурный, системный кризис.