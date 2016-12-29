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Гороскоп на январь - 2017
30.12.2016 15:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Вячеслав Бонча, специально для Sputnik.
Январь открывает новый календарный год, а с новолунием, которое будет 28 января, начнется год Огненного Петуха. Поэтому и стартует он "громко" — в первые дни месяца небесное соединение Марса и Нептуна может неблагоприятно сказаться на всех, кто будет в это время злоупотреблять спиртными напитками. Итоги этого влияния могут быть даже самыми плачевными. Не стоит в эти дни проявлять излишнее упорство — фанатические действия приведут к негативным последствиям.
© Sputnik / Виктор Толочко
В середине месяца будет ощущаться социальная нервозность — от любой искры в коллективе может вспыхнуть пламя раздора. Старайтесь находить разумные компромиссы и взвешивать каждое слово.
Во вторую и третью декады месяца повышена вероятность травматизма. Будьте внимательны за рулем и на дороге. Соблюдайте меры предосторожности с электроприборами и опасными жидкостями.
Кризисные дни: 1.01, 6.01, 8.01, 10.01, 13.01, 19.01, 24.01, 27.01.
Двойственные, переменчивые дни: 7.01, 9.01, 16.01, 22.01, 29.01.
Благоприятные дни: 2.01, 14.01, 15.01, 18.01, 28.01, 31.01.
Если Овны умерят амбиции, их разумные действия будут вознаграждены обретением новых целей и перспектив. Январь лучше посвятить подведению итогов. Соблюдайте технику безопасности, остерегайтесь травм. В последних числах месяца откроется "второе дыхание".
Тельцы могут сделать глубокий вдох перед решающим рывком. Общайтесь с друзьями, стройте планы. Но слишком не замахивайтесь — помните, что после придется нести ответственность за свои действия. Конец месяца может подарить неожиданные бонусы — вы вдруг подберете ключи ко многим психологическим проблемам, которые давно вас мучили. А вот серьезные финансовые операции лучше оставить на потом — сейчас удача не на вшей стороне.
© Sputnik/ Константин Морозов
Звездное небо
У Близнецов январь будет смутным и двойственным. Чтобы минимизировать этот диссонанс, постарайтесь определиться в целях своих отношениях с партнерами. Устройте психоанализ "по большому счету", хорошенько все обдумайте, и если уверенность, что вы на правильном пути, после всего того сохранится — дерзайте. И больше не оглядывайтесь назад. Обдумайте все рискованные мероприятия. Во второй половине месяца в карьере могут наметиться положительные тенденции.
У Раков в январе большинство проблем будут связаны с работой и службой. Чтобы не сгореть на ней, вкладывайте в собственное здоровье, заботьтесь о его укреплении — не переедайте за праздничным столом, больше времени проводите на свежем воздухе. А еще лучше — купите абонемент в бассейн, хорошее физическое состояние будет благотворно влиять на ваше настроение и психологическое равновесие. Во взаимоотношениях с начальством и партнерами старайтесь оценивать критичность ситуаций и не обостряйте их.
Львам в январе нужно умерить пыл. Но совсем опускать руки все-таки не стоит: работа на благо партнеров позже обернется дивидендами и для вас. Не рискуйте понапрасну. Третья декада месяца будет благоприятной для новых дел и для начала больших проектов.
Для Дев январь в целом благоприятен и позитивен — проведите время с семьей, с детьми, займитесь творчеством. Словом, вспомните обо всех своих отложенных планах — для них, наконец, пришло время. Удачный период для самопознания, созерцания и наслаждения простыми житейскими радостями. Не забывайте о родителях и партнерах, впрочем, их просьбы не дадут вам заскучать.
Весы в январе будут заниматься проблемами дома и семьи. Не ссорьтесь с близкими и сослуживцами — постарайтесь услышать их доводы, берегите спокойствие вокруг себя. За долготерпение вы рано или поздно будете вознаграждены — третья декада месяца подарит долгожданную надежду.
© flickr.com/ Nekenasoa
Часовая башня Святого Марка
Скорпионы в январе почувствуют себя в своей среде. Все будет складывать до поры до времени вполне благополучно. Однако не заигрывайтесь, соразмеряйте ставки — ваш потенциал не безграничен. В третьей декаде месяца воздержитесь от импульсивных трат и финансовых вложений.
Стрельцам в январе можно строить долгосрочные планы — сейчас у вас благополучное время для их построения. Больше времени проводите с друзьями, берегите свой маленький мир, щедро отдавайте себя и вам вернется сторицей. К тому же вы обретете новый практический опыт. Уделите внимание домашним проблемам.
У Козерогов январь будет насыщенным. В чем уже точно у вас не будет дефицита — так это в эмоциях. Но если будете проявлять излишнюю настырность, они могут обернуться излишними проблемами. Постарайтесь не оказаться в эпицентре сплетен и дрязг.
Водолеям желательно уйти в тень, отдохнуть и набраться сил. Вы значительно укрепите свой авторитет, если пересмотрите отношения с ближайшим окружением. Не забывайте, что самое важное в отношениях с родными и друзьями — это терпение. Будьте внимательны за рулем и на транспорте.
Для Рыб в январе откроется целый океан авантюр. Но не погружайтесь в него с головой, руководствуйтесь подсказками своей интуиции — она у вас хорошо развита и не даст заплыть слишком далеко. Старайтесь добавить гармонии в свою жизнь. Во многих сложных ситуациях вы сможете стать третейским судьей.
Данный прогноз действителен для типичных представителей знаков зодиака, однако не все представители знаков являются типичными.
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Январь – месяц многообещающий, он открывает новый календарный год и завершает год Обезьяны – каждый его день может иметь значение для всего года.
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