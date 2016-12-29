Провести диагностику "ударенного" корпуса реактора можно либо на заводе-изговителе, либо привезти и смонтировать в Островце специальное оборудование - процедура займет месяц-два.

Белорусская атомная станция (БелАЭС) вновь оказалась в центре скандала. На стройку доставлен новый корпус реактора для БелАЭС, который по дороге вошел в контакт с опорой контактной сети. В администрации АЭС сообщтили, что повреждений не выявлено. По традиции, "экспертиза" проведена на глазок.

А вот белорусские СМИ уже растиражировали снимок с заметным "шрамом" на теле корпуса.

БелАЭС стремительно дорожает

Совет Министров постановлением №1101 от 29 декабря 2016 года утвердил проектную документацию по строительству Белорусской АЭС.

Утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, Br2,9 трлн в ценах 2006 года, $340,86 млн.

Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход Островец" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы, расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.

В первоначальной проектной документации предварительная сметная стоимость строительства объектов АЭС составляла 44,581 млрд росс. рублей. Следовательно, стоимость строительства станции увеличена на 25,9%.

Удар был – повреждений нет?

26 декабря во время транспортировки корпуса реактора для Белорусской АЭС на станции "Славное" Белорусской железной дороги произошло "незначительное касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 км/час", - отмечает администрация БелАЭС.

28 декабря в 22.00 корпус реактора доставили на площадку Белорусской АЭС.

"29 декабря с участием представителей генерального конструктора, завода – изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено, - говорится на сайте администрации БелАЭС. - В соответствии с регламентом входной контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, поступающего на АЭС, будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций".

Литва уже вручила ноту протеста белорусскому послу в связи с шестым по счету за последний год инцидентом на БелАЭС.

Обследование корпуса реактора займет месяц-два

"Если через месяц-два международные эксперты мне скажут, что корпус реактора в порядке – я соглашусь, хотя и буду против его установки". Так прокомментировал очередной инцидент с корпусом нового реактора физик, кандидат технических наук, ответственный секретарь Комиссии Верховного Совета СССР по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке действий должностных лиц в послеаварийный период Юрий Воронежцев.

- Противники строительства атомной электростанции в Беларуси очень четко аргументировали, почему стране не нужна АЭС. До сих пор никто не ответил ни по одному пункту.

Трудно сказать, что произошло с корпусом реактора на станции "Славное": нет ни видео, ни схем – ничего. Но чиновники постучали пальцем по корпусу и сразу объявили, что все хорошо, потому что со вторым реактором уже ничего плохого случиться не может. Такое поведение не просто настораживает, а беспокоит в высшей степени. Когда случится более крупный инцидент (может, он уже и произошел, мы ведь не знаем), общество останется в неведении. Обследование подобного объекта занимает недели и месяцы, причем на специальном оборудовании; должны приехать специалисты, которых нет ни на станции Славное, ни в Островце. Лучше всего создать независимую комиссию, куда не войдут представители заказчика, изготовителя и исполнителя. Лучше всего создать независимую комиссию из специалистов стран, где развита атомная энергетика, включив в нее представителей общественных организаций, которые серьезно занимаются проблемой.

Этот корпус должен быть обследован с применением новейшего оборудования (оно есть, но не в Островце). Если через месяц-два независимые эксперты мне скажут: ничего страшного – я соглашусь, что с этим корпусом ничего не произошло, но все равно буду против его установки.

- То есть, элементарные правила безопасности требуют отправить и этот корпус на проверку на завод-изготовитель?

- Да. Или привезут соответствующее оборудование в Островец и смонтируют его на месте – а на это уйдут недели, может, месяцы.

- 29 декабря правительство сверстало новую смету строительства БелАЭС, которая удорожала почти на треть…

- (Смеется). Об этом мы говорили еще пять лет назад.

Не знаю конкретные причины удорожания, но это обычная практика. Мировая практика не знает случая, чтобы первоначальная стоимость строительства атомной электростанции к окончанию строительства не увеличилась бы в разы – в лучшем случае в два раза, а то и в три, и в четыре. Финская Олкилуото, которую строят с 2005 года, уже подорожала в три раза, а ведь неизвестно, достоят ли ее вообще. Умножайте первоначальную стоимость АЭС в два-два с половиной раза – и получите реальную стоимость АЭС. За деньги, которые уже вброшены в строительство БелАЭС, уже можно было купить ветряки в Финляндии ветряки, поставить в Витебской и Гродненской области – и мы бы уже получали электроэнергии столько, сколько производит один атомный реактор.

В действиях белорусских властей невозможно искать здравый смысл, потому что с самого начала Лукашенко заявил: мною принято политическое решение.

- По силам ли России довести строительство БелАЭС до логического конца?

- Росатом сокращает свое производство: законсервировано строительство Калининградской АЭС, ВВЭР 1200, который с помпой запущен в Воронеже, потерпел фиаско. Неграмотные люди говорят, что просто сломался электрогенератор; если сломался электрогенератор – повысилось давление в парогенераторе, начал гнать реактор на разгон – ситуация крайне опасная.

Проблем в России много, но раз строительство БелАЭС выгодно кому-то в финансовом плане (например, распил кредитов), то россияне будут настаивать на завершении строительства.