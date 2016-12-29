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В Минске на перекрестке столкнулись BMW и троллейбус: пострадали три человека

30.12.2016 15:20 — Разное | Tut.by  
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В Минске на перекрестке не разъехались троллейбус и BMW, в результате чего пострадали трое пассажиров легковушки, сообщила БЕЛТА представитель ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.

Вечером 29 декабря на перекрестке улиц Ташкентской и Голодеда в Минске столкнулись троллейбус и BMW под управлением водителя 1995 года рождения.

«BMW двигался по улице Ташкентской со стороны МКАД и проезжал перекресток в прямом направлении. А троллейбус ехал во встречном направлении и поворачивал на перекрестке налево. Произошло столкновение, в результате чего трое пассажиров легковушки были госпитализированы. Впоследствии двоих из них отпустили. Водителю BMW медицинская помощь не понадобилась. В троллейбусе повреждена дверь водителя, несколько пассажиров упали, но от медицинской помощи они отказались», — пояснила Татьяна Лапко.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП, устанавливается виновник аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ проводит проверку по факту ДТП, устанавливается виновник аварии.

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