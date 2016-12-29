|
В Минске на перекрестке столкнулись BMW и троллейбус: пострадали три человека
В Минске на перекрестке не разъехались троллейбус и BMW, в результате чего пострадали трое пассажиров легковушки, сообщила
Вечером 29 декабря на перекрестке улиц Ташкентской и Голодеда в Минске столкнулись троллейбус и BMW под управлением водителя 1995 года рождения.
«BMW двигался по улице Ташкентской со стороны МКАД и проезжал перекресток в прямом направлении. А троллейбус ехал во встречном направлении и поворачивал на перекрестке налево. Произошло столкновение, в результате чего трое пассажиров легковушки были госпитализированы. Впоследствии двоих из них отпустили. Водителю BMW медицинская помощь не понадобилась. В троллейбусе повреждена дверь водителя, несколько пассажиров упали, но от медицинской помощи они отказались», — пояснила Татьяна Лапко.
ГАИ проводит проверку по факту ДТП, устанавливается виновник аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ проводит проверку по факту ДТП, устанавливается виновник аварии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии