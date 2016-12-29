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Водителю, насмерть сбившему бабушку с внуком в Пуховичском районе, огласили приговор
Водителю, который 28 августа в деревне Озеричино Пуховичского района в состоянии алкогольного опьянения
Суд Пуховичского района за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, приговорил 34-летнего Александра С. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Осужденный должен выплатить пострадавшим деньги за причинение морального вреда общей суммой 55 тысяч рублей.
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Отбывать срок наказания осужденный будет в колонии-поселении.
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