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Лукашенко поручил проработать вопрос благотворительности со стороны бизнеса

30.12.2016 15:47 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поручил проработать вопрос благотворительности со стороны бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать вопрос более плотного привлечения белорусского бизнеса к благотворительности.

"Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее), - заявил Александр Лукашенко. - Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется".

Президент подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе, соощает пресс-служба президлента.

"Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать", - велел глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать вопрос более плотного привлечения белорусского бизнеса к благотворительности.

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