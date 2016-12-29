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Минсельхозпрод рассчитывает увеличить поставки продовольствия в Россию

30.12.2016 15:22 — Разное | Ежедневник  
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Минсельхозпрод рассчитывает увеличить поставки продовольствия в Россию

Объем поставок белорусского продовольствия в Россию в 2017 году превысит уровень 2016 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Министр напомнил, что ежегодно на совместных коллегиях министерств сельского хозяйства и продовольствия двух стран утверждаются балансы поставок продовольствия, сообщает БЕЛТА.

"Оговариваются определенные контрольные цифры для перерабатывающих предприятий Беларуси и России. По нашим прогнозам, объемы поставок белорусского продовольствия в Россию возрастут с 4 млн т молока и молокопродуктов в 2016 году до 4,1 млн т в 2017-м. Также и по мясу", - рассказал Леонид Заяц.

Комментируя ситуацию относительно позиции Россельхознадзора в отношении белорусской мясо-молочной продукции, Леонид Заяц особо подчеркнул: "На фоне необоснованных претензий Россельхознадзора мы не уходим с российского рынка. Сельхозпроизводители республики поставляют продукцию на общий евразийский рынок в условиях очень высокой конкуренции. Поэтому задача всех производителей и сельхозпредприятий - обеспечить качественное сырье для переработки и качество выпускаемой продукции".

 
 
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Объем поставок белорусского продовольствия в Россию в 2017 году превысит уровень 2016 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

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