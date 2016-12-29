Фото: МФК «Столица»

В первом поединке четвертьфинала Кубка Беларуси по мини-футболу «Столица» дома в упорной борьбе со счетом 3:2 одержала волевую победу над принципиальным соперником — «Лидсельмашем.

«Айтишники» пропустили на 11-й минуте, однако уже на 13-й сумели восстановить равновесие (отличился Руслан Лазюк), а затем и вовсе вышли вперед (забил Сергей Шостак).

Во второй половине встречи гости много времени проводили в атаке, однако «Столица» грамотно оборонялась и периодически опасно контратаковала. В одном из таких эпизодов в ворота «Лидсельмаша» залетел третий мяч: с подачи Горбенко забил Александр Черник. Впрочем, лидчане не растерялись и уже через 30 секунд праздновали ответное взятие ворот.

Все оставшееся время лидские футболисты пытались вырвать ничью, однако «столичники» сумели сохранить выгодный для себя счет 3:2 и в итоге подходят к ответному матчу с преимуществом в один гол.

Отметим, что «Столице» впервые за время выступления в высшей лиге удалось обыграть «Лидсельмаш». Прежде наилучшим достижением минского клуба в матчах с действующим чемпионом страны была ничья.

В других играх четвертьфинала Кубка Беларуси по мини-футболу «Витэн» (Орша) оказался сильнее «Охраны-Динамо» (Минск) (2:0), а матчи «ВРЗ» (Гомель) — «Дорожник» (Минск) и «Борисов-900» (Борисов) — «Динамо-БНТУ» (Минск) завершились вничью (1:1 и 5:5) соответственно.

Ответные матчи четвертьфинала пройдут 8 января.

Четвертьфинал Кубка Беларуси

«Столица» 3−2 «Лидсельмаш»

«ВРЗ» 1−1 «Дорожник»

«Борисов-900» 5−5 «Динамо-БНТУ»

«Охрана-Динамо» 0−2 «Витэн».