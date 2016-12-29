"Пусть следующий год принесет вам много нового. Самое главное — много счастья, радости, любви. Будьте настоящими, будьте собой", — обратился к читателям артист.

"Пусть эти праздники будут по-настоящему веселыми и теплыми для вас", — добавил Нокарашвили.

Интервью с солистом группы Nuteki читайте по ссылке >>