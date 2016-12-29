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Будьте собой: новогоднее поздравление солиста группы Nuteki

30.12.2016 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Пусть следующий год принесет вам много нового. Самое главное — много счастья, радости, любви. Будьте настоящими, будьте собой", — обратился к читателям артист.

"Пусть эти праздники будут по-настоящему веселыми и теплыми для вас", — добавил Нокарашвили.

Интервью с солистом группы Nuteki читайте по ссылке >>

 
 
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Фронтмен одной из самых известных в Беларуси рок-групп – Nuteki – Михаил Нокарашвили поздравил читателей Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.

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