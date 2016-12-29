В 2017-м году мы сможем вдоволь поваляться на диване с любимыми сериалами: студии обещают много интересных премьер и продолжений самых популярных историй. Sputnik подготовил обзор наиболее ожидаемых сериалов наступающего года.

"Игра престолов"

Седьмой сезон фэнтези-сериала "Игра престолов" выйдет в начале июня 2017 года. В отличие от предыдущих сезонов, здесь будет всего семь серий, а не десять. Объясняется это и тем, что сериал вынуждены снимать не по книгам Джорджа Мартина, а по черновикам. Новая книга из цикла "Песнь льда и пламени" выйдет только после премьеры седьмого сезона, а до конца самой популярной саги современности остается совсем не долго.



© Фото: HBO Новый сезон "Игры престолов" - одна из самых ожидаемых премьер 2017

"Твин Пикс"

Продолжение легендарного сериала Дэвида Линча должно выйти в первой половине следующего года. Как было объявлено ранее, приняли участие в съемках такие звезды, как Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс и Джим Белуши. Сюжет детективного триллера пока остается неизвестным — создатели сериала и сам Линч упорно хранят интригу.

"Молодой Папа"

Итало-испанский сериал стал открытием 2016 года для любителей хороших сериалов. Снял его итальянец Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость"). Главные роли исполняют Джуд Лоу и Дайан Китон. В центре сюжета, как ни удивительно, — воображаемая ситуация, когда совсем молодой мужчина становится понтификом. Веселый и неоднозначный серил уже получил тысячи фанатов по всему миру, но нового сезона ждать достаточно долго — он выйдет лишь осенью 2017-го.

"Карточный домик"

Шестой сезон главного политического сериала современности выйдет уже в следующем марте. Сюжет и дальше будет рассказывать историю амбициозного и жесткого политика Фрэнка Андервуда и его супруги Клэр. В завершении пятого сезона дело близилось к президентским выборам в США, и перспективы Андервуда там достаточно туманны. Что будет в шестом сезоне и чем на этот раз удивит исполнитель главной роли Кевин Спайси.

"Корона"

Вышедший в конце осени 2016 года, сериал Netflix "Корона" стал одним из самых дорогих телевизионных проектов такого типа. Здесь нет фантастики, спецэффектов и знаменитых актеров, всего лишь полная история жизни королевы Елизаветы Второй. В первом сезоне речь шла о первом десятилетии воцарения британского монарха, а уже осенью 2017-го нам покажут ключевые события британской истории 1960-х годов.



© flickr.com/ TNS Sofres Актеры телесериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман

"Шерлок"

Новый год для поклонников сериала "Шерлок" во всем мире начнется одинаково: в 2017 году покажут три новые серии ставшего уже культовым сериала. Конечно, полноформатного сезона выпускать пока не будут, да и создатели берут некоторую паузу перед продолжением своей истории. Что будет дальше с гениальным персонажем Бенедикта Камбербэтча и другими героями "Шерлока" — узнаем уже в январе 2017.