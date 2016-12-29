Минское «Динамо» проводит сегодня полуфинальный матч Кубка Шпенглера против сборной Канады.



Фото: ХК "Динамо-Минск"

Минчане уже играли с «Кленовыми листьями» в первом туре и выиграли со счетом 7:4. После этого Канада выиграла у «Давоса» (4:3) и «Маунтфилд Градец-Кралове» (5:1).

Сборная Канады: Фукаль (Макинтайр); Гормли — Норо (К), Микфликер — Пульо — Дидоменико (А); Ч. Геноуэй — Хешка, Эббет (А) - Рэймонд — Макинтайр Давид; Парлетт — Флад, Кэмпбэлл — Паре — Шеппард; Спалинг — Катич — Эммертон; Вукович, К. Геноуэй.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Готовец — Граборенко, Клинкхаммер (А) — Эллисон (А) — Петтерссон; Лисовец — Коробов, Дрозд — Кулаков — Павлович (К); Хенкель — Шинкевич, Комаров — Стась — Степанов; Палушай — Ковыршин — Матерухин; Китаров, Карабань.



Сборная Канады 0−0 Динамо-Минск



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